München (ots) -- RTL II strahlt die 1500. Folge seiner Kult-Soap aus- Bis zu 13,1 % MA (14-49 Jahre) und 27,0 % MA (14-29 Jahre)- Ausstrahlung: montags bis freitags um 19:00 Uhr bei RTL IIHappy Birthday "Berlin - Tag & Nacht"! RTL II feiert am Dienstagdie 1.500 Folge rund um die WG-Abenteuer in der wohl buntesten,lautesten und schrillsten Stadt Deutschlands - Berlin. Seit dem 12.September 2011 zieht "Berlin - Tag & Nacht" die Zuschauer mit seinenGeschichten in den Bann und begeht in dieser Woche ein tollesJubiläum.In der Jubiläumswoche kämpft ein sichtlich verzweifelter Krätze umseine Beziehung zu Emmi während Lisa, Alessia und David sich in einekomplizierte Dreiecks-Situation manövrieren. Eule hängt nach wie vorihrem großen Traum von der Musikkarriere nach und Milla amüsiert sichin den letzten Tagen als Junggesellin.Dank der spannenden und mitreißenden Geschichten rund um dieBewohner erreicht "Berlin - Tag & Nacht" regelmäßig Spitzenwerte.Bestwerte in diesem Jahr waren 13,1 % MA bei den 14- bis 49-jährigenZuschauern sowie 27,0 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre)."Berlin - Tag & Nacht", montags bis freitags um 19:00 Uhr bei RTLIIDaten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt02.01.-08.08.2017