Hamburg (ots) -Anmoderationsvorschlag: Generationen von Kindern sind großgeworden mit den Abenteuern der "Fünf Freunde" Julian, Dick, Anne,George und Timmy, dem Hund. Kein Rätsel ist ihnen zu schwierig - undlösen tun sie die am Ende natürlich auch immer. Ausgedacht hat sichdas Ganze ursprünglich die englische Kinderbuchautorin Enid Blyton -aber seit 1978 gibt's die Abenteuer der "Fünf Freunde" auch alsEUROPA-Hörspielserie. Mehr über diesen runden Geburtstag verrät IhnenOliver Heinze.O-Ton 1 (Familie, 9 Sek.): "Wir sind die 'Fünf Freunde': Julianund Dick, Anne und George. Und Timmy, der Hund, wir sind die bestenFreunde: Ahh... (Gelächter)!"Sprecher: Groß und Klein lieben die Hörspiel-Abenteuer der "FünfFreunde". Kein Wunder, meint Alexandra Garcia, die Stimme von George,denn...O-Ton 2 (Alexandra Garcia, 15 Sek.): "Wir sind sehr sozial und wirsind sehr mitfühlend. Wir sind eigentlich für alles bereit: Also jedeFolge natürlich ein neues Abenteuer, ein neues Thema, eine andereUmgebung. Und das ist immer wieder einfach ein tolles Ereignis!"Sprecher: Im Vergleich zu früher werden heutzutage auch mehrRätsel aus so populären Bereichen wie Umwelt oder Tierschutz gelöst.Theresa Underberg, sie spricht Anne, und Jannik Endemann, er leihtDick seine Stimme, schätzen an den "Fünf Freunden" aber besonders,...O-Ton 3 (Theresa Underberg + Jannik Endemann 13 Sek.): "...dassdie grundlegenden Themen wie 'Social Media', Internet und die ganzenmodernen Themen nicht aufgegriffen werden." "Das Schöne ist, dass wireinfach diese Dinge wie Smartphones und Laptops gar nicht brauchen,um eben entsprechende Abenteuer zu erleben."Sprecher: Weiterer Erfolgsgarant ist der Spaß, den dieSprecherinnen und Sprecher bei der Aufnahme haben, sagt Ivo Mölleralias Julian:O-Ton 4 (Ivo Möller, 10 Sek.): "Es macht mir natürlich Spaß, weiler ist eigentlich auch immer gut drauf, abenteuerlustig und willeigentlich auch nur das Beste für seine Freunde. Ja, das finde ichtoll!"Sprecher: Zu guter Letzt muss hier natürlich auch noch HeikedineKörting zu Wort kommen. Die langjährige Produzentin der "FünfFreunde"-Hörspiele sorgt nämlich im Studio immer für die richtigeStimmung:O-Ton 5 (Heikedine Körting, 17 Sek.): "Mir ist es amallerwichtigsten, dass es eine wirklich lebendige und muntere undschöne Geschichte wird. Das ist eben etwas, das hat nix mit Buch zutun, das hat nix mit Film zu tun, das ist Hörspiel. Und diesesHörspiel, mit Geräuschen hinterher und Musiken hinterher, das gibt´sauf der ganzen Welt nicht noch mal."Abmoderationsvorschlag:Folge 129 "Fünf Freunde und die kleinen Detektive" erscheintübrigens am 23. November. Mehr Infos zum neuen Abenteuer - und zuallen in den letzten 40 Jahren bei EUROPA veröffentlichten Hörspielen- gibt's im Netz unter fuenf-freunde.de.