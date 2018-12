Hape Kerkeling sucht Rat beim Hollywood-Wahrsager (FOTO)

Hamburg (ots) -Exklusiv in GALA (Heft 50/2018, ab morgen im Handel) verrät HapeKerkeling, der 2014 in "Show-Frührente" ging, seineComeback-Überlegungen. "Voriges Jahr kam ein Angebot, bei dem ichbeinah noch mal schwach geworden wäre", so der 53-jährigePublikumsliebling im Interview. Beim US-Fernsehsender ABC sollte er"eine wirklich dolle komische Rolle in einer Krimiserie" spielen. AufEmpfehlung eines guten Freundes, Filmproduzent Arthur Cohn, habe erRat bei einem Wahrsager in Hollywood gesucht, so Kerkeling. "Dermeinte: ,Machen Sie das bloooß nicht, das wird ein Flop!' Daher habeich es gelassen." Tatsächlich sei die Serie gefloppt.Hoffnung auf ein Wiedersehen macht Kerkeling im GALA-Interviewdagegen bei seiner Paraderolle des Reporters Horst Schlämmer: "Einweiterer Kinofilm ist vorstellbar."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell