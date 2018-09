Unterföhring (ots) -Dass Entertainer Hape Kerkeling nach einem Burn-Out im Jahr 2001auf dem Jakobsweg 800 Kilometer durch Spanien pilgerte, sorgteoffenbar erst einmal nicht für weniger Arbeit. Denn er schrieb imAnschluss einen Reisebericht, der sich über 100 Wochen auf Platz einsder Spiegel-Bestsellerliste hielt und über vier Millionen Malverkauft wurde. Verfilmt wurden Kerkelings amüsante und berührendeErfahrungen allerdings nicht mit ihm selbst, seine Rolle übernahmDevid Striesow ("Yella") ... SAT.1 zeigt "Ich bin dann mal weg" amMittwoch, 03. Oktober 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.Inhalt: Entertainer Hape (Devid Striesow) ist ausgebrannt. Nacheinem Zusammenbruch landet er im Krankenhaus und der Doktor verordnetihm vor allem eines: eine Auszeit. Doch mit dem Nichtstun hat der vonNatur aus Rastlose beinah genauso viele Probleme wie mit demArbeitsstress. Als er im Fernsehen zufällig einen Beitrag über denPilgerweg nach Santiago de Compostela sieht, eröffnet er seiner wenigbegeisterten Agentin Dörte (Annette Frier), dass er auf Wanderschaftgehen will. Doch die 800 Kilometer Fußmarsch von Südfrankreich bisins spanische Galizien sind erst einmal nichts für denübergewichtigen, kurzatmigen Couchpotato. Und obwohl er immer wiederauf skurrile und liebenswerte Mit-Pilgerer wie die dauergenervteReportage-Journalistin Lena (Karoline Schuch) oder die mysteriöseAussteigerin Stella (Martina Gedeck) trifft, findet er keinenAnschluss. In der Einsamkeit auf der scheinbar endlosen Wanderungbleibt ihm nur sein Tagebuch und die vage Hoffnung auf Erleuchtung..."Ich bin dann mal weg" Zum ersten Mal im Free-TV Am Mittwoch, 3.Oktober 2018, um 20:15 Uhr D, 2015 Genre: Tragikomödie Regie: Juliavon HeinzPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter EschKommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President UnitFiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Kira Mindermann Tel. +49 [89] 9507-7299Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Dr. Martin EmeleKatja Hofem, Eun-Kyung Park, Dennis Zentgraf Firmensitz: UnterföhringHRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell