Hapag-Lloyd legt Jahresbilanz vor - Dividende soll fallen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Container-Reederei Hapag-Lloyd legt an diesem Freitag (10.00 Uhr) ihre Bilanz für das Jahr 2018 vor.



Vorstandschef Rolf Habben Jansen will zudem einen Ausblick auf das laufende Jahr geben und sich zu den aktuellen Entwicklungen in der Containerschifffahrt äußern. Am Tag vor der Bilanzvorlage hatte die Reederei angekündigt, dass sie ihre Dividende für das Geschäftsjahr 2018 von 0,57 auf 0,15 Cent je Aktie kürzen will.

Nach vorläufigen Zahlen von Ende Februar legte der Hapag-Lloyd-Umsatz um 15 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro zu. Dabei profitierte das Unternehmen vom Zusammenschluss mit der arabischen Reederei United Arab Shipping Company (UASC) im Mai 2017, höheren Transportmengen und zunehmend besseren Frachtraten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog um knapp acht Prozent auf 443 Millionen Euro an.

Zehn Jahre nach Beginn der schweren Schifffahrtskrise hat sich der Markt etwas beruhigt, doch bleibt die Lage fragil. Zölle und neue Handelsbarrieren könnten den Welthandel bremsen. Zudem müssen die Containerschiffe ihren Ausstoß von Schadstoffen reduzieren. Die dafür anfallenden Kosten wollen die Reedereien an die Kunden weitergeben./egi/DP/fba