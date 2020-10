Hapag-Lloyd erwartet in Corona-Krise deutlich mehr Gewinn - Aktie legt zu

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Container-Reederei Hapag-Lloyd rechnet dank überraschend guter Geschäfte in der Corona-Krise mit mehr Gewinn im laufenden Jahr.



Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro erreichen, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstag in Hamburg mit. Das wäre mindestens gut ein Drittel mehr als im Vorjahr. Bisher hatte Vorstandschef Rolf Habben Jansen ein Ebit zwischen 0,5 und 1 Milliarde Euro angepeilt.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die Hapag-Lloyd-Aktie legte kurz nach den Nachrichten um mehr als drei Prozent zu. Seit dem Jahreswechsel hat sie allerdings immer noch rund ein Fünftel eingebüßt.

Trotz der erhöhten Gewinnprognose betrachtet die Konzernführung die Risiken durch die Covid-19-Pandemie und deren wirtschaftliche Folgen weiterhin als hoch. Daher sei auch die neue Gewinnprognose mit hohen Unsicherheiten behaftet, hieß es.

In den ersten neun Monaten des Jahres erzielte Hapag-Lloyd nach vorläufigen Zahlen ein Ebit von 850 Millionen Euro. Das ist fast ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Die vollständigen Geschäftszahlen will das Unternehmen wie geplant am 13. November vorlegen./stw/jha/