Hapag-Lloyd entscheidet sich für Blume Global, um Partner-Netzwerk logistisch zu unterstützen

Pleasanton, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Neue Lösungen werden das gesamteNetzwerk der Frachtführer-Partner zusammenführenBlume Global (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2668572-1&h=1571177295&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2668572-1%26h%3D980788020%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.blumeglobal.com%252F%26a%3DBlume%2BGlobal&a=Blume+Global), ein Marktführer in den Bereichen globale Logistik und digitaleLieferkettenlösungen, gab heute bekannt, dass Hapag-Lloyd (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2668572-1&h=1462968041&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2668572-1%26h%3D1698170569%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hapag-lloyd.com%252Fen%252Fhome.html%26a%3DHapag-Lloyd&a=Hapag-Lloyd), eine derweltweit führenden Reedereien, sich für Blume Logistics (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2668572-1&h=814023859&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2668572-1%26h%3D2733149337%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.blumeglobal.com%252Flogistics%252F%26a%3DBlume%2BLogistics&a=Blume+Logistics)entschieden hat, um ihr gesamtes globales Netzwerk von Frachtführer-Partnern zuunterstützen. Die Lösungen werden ab Januar 2020 eingesetzt, den Anfang machtNordamerika.Hapag-Lloyd ist eine der größten Reedereien der Welt, die eine Flotte von 231modernen Containerschiffen mit einer Gesamtkapazität von 1,7 Million TEU(Standardcontainer) und einer Containerkapazität von 2,6 Millionen TEU betreibt,einschließlich eine der modernsten Flotten von Kühlcontainern. Hapag-Lloydbenötigte eine Lösung, die es ermöglicht, das höchstmögliche Qualitätsniveau fürDoor-to-Door-Servicekapazitäten in ihrem Netzwerk von Frachtführer-Partnern zuverwalten und sicherzustellen.Blume Logistics, Teil des Blume Universe of Solutions, das auf der digitalenPlattform von Blume Global basiert, wird Hapag-Lloyds Netzwerk vonFrachtführer-Partnern für den gesamten Workflow von der Bestellung bis zur hinAbrechnung digital vernetzen. Dies umfasst Anweisung der Versandaufträge,Rollgeld-Raten, Terminplanung, zusätzliche Kosten, Live-Tracking,Liefernachweis, Rechnungsstellung und zuverlässige Berichtsfunktionen."Blume Logistics wird dazu beitragen, die Qualität unseres Door-Service fürunsere Kunden zu verbessern, einschließlich Visibilität für die erste und dieletzte Meile, und gleichzeitig die Effizienz unserer Frachtführer-Partnersteigern", erklärt Uffe Ostergaard, President Region North America beiHapag-Lloyd. "Unsere nordamerikanischen Kunden wünschen sich eine erweiterteEnd-to-End-Transparenz der Lieferungen, um ihre Lieferketten besser zuverwalten, und wir sind durch die Implementierung der integriertenCloud-basierten Lösung in der Lage, diesen Mehrwertdienst anzubieten"."Blume Logistics hilft Unternehmen dabei, die logistische Abwicklung im gesamtenLieferkettennetzwerk und auf der ganzen Welt erfolgreich zu managen, sorgt fürTransparenz auf der ersten und der letzten Meile des Versandwegs, und gibtKontrolle über die Transportausgaben. Dies optimiert zugleich auch die Qualitätdes Kundenservice und verbessert die Lieferantenbeziehungen", sagt PervinderJohar, CEO von Blume Global.Blume Logistics bietet ein robustes Netzwerk für Angebotserstellung imLogistikbereich, Tracking, Ereigniserfassung, Verifikation derLieferempfangsbestätigung (LEB) und Einleitung der Abrechnung. Durch dieVerbindung eines globalen Ökosystems von multimodalen Beförderern, um jedenSchritt zu verwalten, vereint Blume Logistics Frachtführer - von See bis Schienebis Fernverkehr - und Frachttransport für die erste und letzte Meile mitEchtzeit-Event-Tracking und Kostenüberwachung.Informationen zu Blume GlobalVon den weltweit größten globalen Einzelhändlern, Herstellern undKonsumgüterunternehmen bis hin zu den kleinsten lokalen Versand-undEmpfangsspediteuren: der Erfolg hängt immer von einer durchgängigen Transparenzund Koordinierung der globalen Lieferkettennetzwerke ab - egal wohin, womit undwie weit. Mit seiner KI-fähigen, datengesteuerten digitalen Plattform und seinenLösungen für Echtzeit-Transparenz, Logistikabwicklung, Asset-Management,Optimierung und finanzielle Abgeltung nutzt Blume Global 25 Jahre anDatenerkenntnissen, sein weltweit verbundenes Netzwerk und seinefortschrittlichen Technologien, um Unternehmen zu helfen, agiler undreaktionsfähiger zu werden, ihre Serviceerbringung zu verbessern und Kosten zusenken. Weitere Informationen finden Sie unter blumeglobal.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2668572-1&h=4233489106&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2668572-1%26h%3D3825654035%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2361877-1%2526h%253D3069882973%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.blumeglobal.com%25252F%2526a%253Dblumeglobal.com%26a%3Dblumeglobal.com&a=blumeglobal.com).Informationen zu Hapag-LloydMit einer Flotte von 231 modernen Containerschiffen und einerGesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweitführenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit rund 13.000 Mitarbeitern und392 Büros in 129 Ländern präsent. Weltweit 121 Liniendienste sorgen für schnelleund zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten.Pressekontakt:Katie BromleyBlume Global404-245-8873Katie.Bromley@blumeglobal.comJackie D'AndreaInkHouse (für Blume Global)781-966-4143blume@inkhouse.comNils HauptHapag Lloyd AG+49 40 3001 2263Nils.Haupt@hlag.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/744701/Blume_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132058/4466724OTS: Blume GlobalOriginal-Content von: Blume Global, übermittelt durch news aktuell