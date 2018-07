Hapag-Lloyd: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Hapag-Lloyd, die im Segment "Marine" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.07.2018, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 31,88 EUR.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Hapag-Lloyd auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Dividende: Hapag-Lloyd hat mit einer Dividendenrendite von 1,77 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,58%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Transportation & Logistics"-Branche beträgt -0,81. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hapag-Lloyd-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

