Hapag-Lloyd: Wer hätte das gedacht?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Hapag-Lloyd, die im Segment "Marine" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.03.2020, 16:03 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 65.47 EUR.

Hapag-Lloyd haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Hapag-Lloyd erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Sell" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 2 "Hold"- und 6 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (36,61 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -44,36 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 65,8 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Hapag-Lloyd erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Hapag-Lloyd in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Hapag-Lloyd haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Hapag-Lloyd bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hapag-Lloyd-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 62,08 EUR mit dem aktuellen Kurs (65,8 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +5,99 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 72,99 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-9,85 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Hapag-Lloyd ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.