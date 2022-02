Hapag-Lloyd News: Außerordentlich starkes Ergebnis 2021

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

In der Hapag-Lloyd News heute wird über das außerordentlich starke operative Ergebnis in 2021 berichtet. Im Geschäftsjahr 2021 und auf Basis vorläufiger Zahlen hat Hapag-Lloyd AG (ISIN: DE000HLAG475) sein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf gut 12,8 Milliarden US-Dollar (rund 10,9 Milliarden Euro) gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs auf rund 11,1 Milliarden US-Dollar (rund 9,4 Milliarden Euro).

Hapag Lloyd News Autakt zu mehr?

Grund für diese positive Geschäftsentwicklung waren deutlich höhere Frachtraten infolge einer sehr starken Nachfrage nach Exportgütern aus dem asiatischen Raum. Zugleich führten die erheblichen Störungen in den globalen Lieferketten zu einem deutlichen Anstieg der Transportaufwendungen.

Die Umsätze erhöhten sich auf rund 26,4 Milliarden US-Dollar (circa 22,3 Milliarden Euro), insbesondere aufgrund der höheren durchschnittlichen Frachtrate von 2.003 USD/TEU (2020: 1.115 USD/TEU). Die Transportmenge bewegte sich aufgrund der angespannten Lieferketten mit 11,9 Millionen TEU in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (2020: 11,8 Millionen TEU).

Der Geschäftsbericht und die testierten Geschäftszahlen für das Jahr 2021 sowie ein Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr werden am 10. März 2022 veröffentlicht heißt es in der Hapag-Lloyd News.

Über die Hapag-Lloyd AG



Mit einer Flotte von 257 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.900 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 418 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3 Millionen TEU – inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 129 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

Aktuell (01.02.2022 / 15:18 Uhr) notiert die Hapag-Lloyd Aktie im Xetra-Handel bei 245,00 EUR (-18,60 EUR / -7,06 %). Auch diese Aktie können Sie für 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.



Chart: Hapag-Lloyd AG | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de