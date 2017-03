Hapag-Lloyd: Nach Fusion unter Top 5 der Linienschifffahrt bleiben

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach dem Zusammenschluss mit der arabischen UASC will sich die Linienreederei Hapag-Lloyd weltweit unter den Top Fünf der Anbieter etablieren.



In den wichtigsten Fahrtgebieten hätten die fünf größten der Branche erheblichen Einfluss auf den Markt, sagte HL-Vorstandschef Rolf Habben Jansen am Montag in Hamburg. Hapag-Lloyd, zu der schon die chilenische CSAV gehört, wird erweitert um die Araber einen Platz auf Rang fünf gutmachen. Er sei überzeugt, dass es in Zukunft nur bis zu sieben globale Linienreedereien geben wird, ergänzte Habben Jansen.

Für die Fusion mit UASC liefen die letzten Vorbereitungen, sie soll bis 31. Mai - statt bisher geplant 31. März - vollzogen sein. "Wir mussten eine Unmenge an Dokumenten erstellen. Vielleicht haben wir das einen Tick unterschätzt", sagte Habben Jansen. Der Zusammenschluss soll von 2019 an Kosteneinsparungen von 436 Millionen US-Dollar (400 Mio Euro) bringen. Nach der UASC-Integration will Hapag-Lloyd vor allem seine Verschuldung von netto dann 6,4 Milliarden Euro zurückfahren../akp/DP/tos