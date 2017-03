Hapag-Lloyd Cruises: Die neuen Expeditionsschiffe heißen HANSEATIC nature und HANSEATIC inspiration (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Hamburg (ots) -- Zwei kleine, hochmoderne Expeditionsschiffe mit höchster Eisklassefür Passagierschiffe- Designkonzept "Inspired by nature"- Zwei ausfahrbare, gläserne Balkone und eine Marina fürWassersport-Aktivitäten- Umwelt-Features: SCR-Katalysator, optimierter Rumpf, E-Zodiacs undLandstromHapag-Lloyd Cruises setzt auf den starken Markennamen HANSEATICund nennt die beiden Neubauten im 5-Sterne-ExpeditionssegmentHANSEATIC nature und HANSEATIC inspiration. Die Namen und weitereDetails zu den beiden zukünftigen Flottenmitgliedern gab dasUnternehmen heute im Rahmen einer Pressekonferenz auf der ITB inBerlin bekannt. Die für 2019 geplanten Expeditionsschiffe sind eineInvestition der TUI Group für ihre Hamburger Tochtergesellschaft. Derweltweit führende Touristikkonzern setzt bei seinerWachstumsstrategie verstärkt auf eigene Hotels und Kreuzfahrtschiffe.Die baugleichen Expeditionsschiffe werden Platz für je maximal 230Passagiere bzw. bei Antarktis-Expeditionen für bis zu 199 Gästebieten, und neben der höchsten Eisklasse für Passagierschiffe überdrei Restaurants sowie einen großzügigen Wellness- und Fitnessbereichverfügen. Für Wassersport-Aktivitäten gibt es außerdem eine Marina.Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-LloydCruises: "Das Potenzial im Bereich Expeditionskreuzfahrten ist mehrals dreimal so hoch wie das Angebot. Durch den Komfort und Lifestyleunserer modernen Neuzugänge werden wir künftig noch mehr Kunden ausdem Luxussegment ansprechen. Dabei waren und sind die authentischenNaturerlebnisse mit persönlicher Entdecker-Atmosphäre jederzeitGrundlage unserer Entscheidungen. Mit der Namensgebung schreiben wirdie Erfolgsgeschichte der heutigen HANSEATIC als einziges5-Sterne-Expeditionsschiff fort, erhalten den beliebten und bekanntenMarkennamen und etablieren eine neue, eigene Klasse in unsererFlotte."Das Designkonzept "Inspired by nature" reflektiert denExpeditionsgeist und ist die kreative Grundidee beider Schiffe. DieNatur wird nicht nur draußen erlebt, sondern spiegelt sich auch imDesign der Innenräume wider. Dies findet sich bei der Auswahl vonStoffen, Farben und Formen sowie bei Schwüngen und Linienführung inWänden und Flächen oder auch bei den Blickachsen und damit derWechselwirkung zwischen Außenwelt und Innenraum.Zu den Design-Highlights an Bord gehören unter anderem die beidenausfahrbaren, gläsernen Balkone. Gäste, die sich auf den Balkonenbefinden, erleben das einmalige Gefühl, über dem Ozean zu schweben.Echtes Expeditions-Feeling bietet der Decks-Umlauf auf dem Vorschiff.Von hier aus befinden sich die Passagiere ganz nah am Geschehen,sogar noch näher als der Kapitän. Dies trägt insbesondere demExpeditions-Charakter Rechnung, wenn die Schiffe zu Reisen in dieArktis, Antarktis oder auf dem Amazonas aufbrechen.HANSEATIC nature und HANSEATIC inspiration werden mit modernerTechnik und Umwelttechnik ausgestattet. Im Rahmen eines sehraufwendigen Prozesses wurde der Rumpf der Schiffe so optimiert, umeine maximal mögliche Treibstoff-Reduktion für den Antrieb zuerzielen und den Gesamt-Bunkerverbrauch zu senken. Die Neubautenverfügen über einen SCR-Katalysator, der den Ausstoß von Stickoxid umfast 95 Prozent reduziert. Des Weiteren werden die Schiffe jeweilsmit einem PROMAS Ruder mit Spezial-Propeller ausgestattet, eineMaßnahme, die ebenfalls zur Treibstoffreduktion und somit zurVerringerung von Emissionen beitragen wird. Weitere Besonderheitensind die IR-Eisdetektoren. Dabei handelt es sich um eineInfrarotkamera, die nachts und bei Nebel für die Sichtbarkeit von Eissorgt. Auch die Möglichkeit der Landstrom-Nutzung ist vorgesehen.Die neuen Expeditionsschiffe werden in der norwegischen VardHoldings Limited gebaut, einem Beteiligungsunternehmen deritalienischen Fincantieri Marine Group. Das bisherige, erfolgreicheRoutenkonzept in unberührte, ursprüngliche Regionen wird fortgeführtund ausgebaut. Die höchste Eisklasse für Passagierschiffe PC6ermöglicht Expeditionen bis weit in die polaren Gewässer.Warmwasser-Destinationen wie die Südsee und der Amazonas stehenweiterhin auf dem Fahrplan. 16 bordeigene Zodiacs und E-Zodiacs mitumweltfreundlichem Elektroantrieb machen Anlandungen in entlegenenExpeditionsgebieten hafenunabhängig möglich.Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unterwww.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unterhttp://www.hl-cruises.de/passagentv/ - PASSAGEN Blog unterwww.hl-cruises.de/blogPressekontakt:Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-LloydCruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse@hl-cruises.comOriginal-Content von: Hapag-Lloyd Cruises, übermittelt durch news aktuell