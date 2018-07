Hapag-Lloyd Cruises: Dritter Expeditionsneubau heißt HANSEATIC spirit (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Hamburg (ots) -- TUI Group setzt bei Hamburger Konzerntochter auf Wachstum -Bauauftrag an norwegische VARD Werft- Erstes Adults-Only-Schiff der Flotte- Indienststellung für zweites Quartal 2021 geplantDie Flotte der Hapag-Lloyd Cruises erhält weiteren Zuwachs imExpeditionssegment. Die TUI Group, der weltweit führendeTouristikkonzern, investiert in einen weiteren Neubau für ihreHamburger Tochtergesellschaft. Die Geschäftsführung desKreuzfahrtunternehmens hat am 2. Juli 2018 den Vertrag mit dernorwegischen VARD Werft für ein drittes Schiff im Expeditionssegmentunterschrieben. Das neue Expeditionsschiff wird HANSEATIC spiritheißen und soll im zweiten Quartal 2021 als erstes Adults-Only Schiffder Flotte in Dienst gestellt werden. Zuvor wird das Unternehmen mitHANSEATIC nature und HANSEATIC inspiration im Frühjahrbeziehungsweise im Herbst 2019 zwei weitere Expeditionsschiffe in dieFlotte aufnehmen. Über finanzielle Details wurde Stillschweigenvereinbart.Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-LloydCruises: "Unser Expeditionssegment ist bereits heute erfolgreich undverspricht im 5-Sterne Bereich ein Wachstumspotenzial, welches wirmit den insgesamt drei neuen Schiffen ausschöpfen wollen. Mit denNeubauten stellen wir eine neue Expeditionsklasse in Dienst undverstärken unsere führende Position in diesem Segment. DieInvestition in die neuen Schiffe der Hapag-Lloyd Cruisesunterstreicht die Strategie des TUI Konzerns im Kreuzfahrtsegment unddie Bedeutung unserer Luxusmarke im Konzernportfolio."Die baugleichen Expeditionsschiffe werden in der norwegischen VARDWerft der VARD Holdings Limited gebaut, einem Beteiligungsunternehmender italienischen Fincantieri Werft. Die Neubauten werden mitmodernster Technik und Umwelttechnik ausgestattet sein. Mit derhöchsten Eisklasse für Passagierschiffe (PC6) werden sie in denpolaren Regionen Arktis, Antarktis, aber auch inWarmwasser-Destinationen wie dem Amazonas eingesetzt. Die bordeigenenZodiacs machen Anlandungen in Expeditionsgebieten ohne Häfen möglich,für wassersportliche Aktivitäten wird es eine Marina geben.Weitere Informationen zum Neubau- 5-Sterne Expeditionssegment- BRZ 15.650- Länge: 139 Meter- Breite: 22 Meter- Tiefgang: 5,6 Meter- Passagierdecks: sieben- Kabinen und Suiten: 120- Maximale Passagierkapazität: 230 Personen (199 beiAntarktis-Expeditionen und Spitzbergen-Umrundung)- Besatzung: Ca. 175- Hoher Anteil Balkonkabinen- Restaurants: drei- Innendesign: Architektenbüro OCEANARCHITECTSPressekontakt:Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-LloydCruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse@hl-cruises.comOriginal-Content von: Hapag-Lloyd Cruises, übermittelt durch news aktuell