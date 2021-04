Hapag-Lloyd-Aktie: Schreck lass nach!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Der beeindruckende Aufwärtstrend der Hapag-Lloyd-Aktie erfuhr im März einen heftigen Rücksetzer. Innerhalb weniger Tage stürzte das Papier um knapp 13 Prozent in die Tiefe, was vor allem auf die Blockade des Suezkanals durch die Ever Given zurückzuführen war. Noch immer ist nicht vollständig absehbar, welche Folgen für das Logistikunternehmen zukommen. Vorstandschef Rolf Habben Jansen ließ gestern verlauten, dass man sich noch immer