Haoyun: Was ist jetzt zu tun!

Per 23.07.2018 wird für die Aktie Haoyun am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 10,93 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Systemsoftware".Nach einem bewährten Schema haben wir Haoyun auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Fundamental: Haoyun ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Electrical Equipment) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 31,23 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 57 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 72,41 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

