Hanyu Joint-Stock: Das dürfte so richtig spannend werden!

Am 17.11.2019, 01:00 Uhr notiert die Aktie Hanyu Joint-Stock an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 4.92 CNY. Das Unternehmen gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hanyu Joint-Stock einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hanyu Joint-Stock jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Hanyu Joint-Stock beläuft sich mittlerweile auf 5,55 CNY. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 4,92 CNY erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -11,35 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 5,34 CNY. Somit ist die Aktie mit -7,87 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Fundamental: Hanyu Joint-Stock ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,83 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 70 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 71,8 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hanyu Joint-Stock-Aktie hat einen Wert von 75,76. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (61,14). Der RSI25 liegt bei 61,14, was bedeutet, dass Hanyu Joint-Stock hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Hanyu Joint-Stock.