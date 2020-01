Hanvon Technology präsentiert auf CES 2020 führende intelligente Eingabelösungen im Auto

Peking (ots/PRNewswire) - Hanvon Technology, ein innovativer chinesischerHersteller von Unterhaltungselektronik, wurde erneut als Aussteller zurinternationalen Weltleitmesse für Unterhaltungselektronik Consumer ElectronicsShow (CES 2020) eingeladen. Die CES findet vom 7.-10. Januar 2020 in Las Vegasstatt.Die Anfänge der CES liegen mehr als 50 Jahre zurück. Die Messe ist nicht nureine Weltbühne für die neusten Technologien und Forschungserfolge in derUnterhaltungselektronik und verwandten Industrien, sondern auch eineausgezeichnete Plattform für Elektronikhersteller aus China, um denamerikanischen und globale Märkte auszuloten und sich gleichzeitig über dieneuesten Trends im Elektroniksektor zu informieren.Hanvon Technology hat es auf vergangenen CES-Events immer wieder geschafft, dasPublikum zu überraschen. In diesem Jahr debütiert Hanvon seine intelligenteEingabelösung im Auto. Die Lösung basiert auf Hanvons Technologie fürHandschriftenerkennung. Sie unterstützt mehr als 70 Sprachen und Eingabemodi wieTextzeilen, überlappenden Test und Freihandeingabe. Die Lösung bietetKompatibilität mit der Hanvon-Tastatur und unterstützt Tastatur- undGesteneingaben in mehreren Sprachen neben intelligenter Fehlerkorrektur,Fuzzy-Matching und Einlesen von Navigationsdaten.Die F&E im Automobilsektor bewegt sich unweigerlich in Richtung intelligenteSysteme. Mit Hanwons intelligenter Eingabelösung im Auto können die Fahrgästebequem und sicher während der Fahrt Text eingeben. Die Lösung unterstützt aberauch die intelligente Interaktion zwischen Fahrgast und Auto.Hanvon ist Partnerschaften mit mehreren weltweit führenden Automobilherstellerneingegangen, darunter Volkswagen, Audi, Buick und Ford. Hanvon wird technischenSupport für die intelligente Eingabelösung im Auto bereitstellen. Das Hanwon SDKhat mehrere internationale Zertifizierungen erhalten. Die Lösungen desUnternehmens sind speziell für den Einsatz auf engem Raum und mit begrenztenRessourcen konzipiert und bieten stabile Leistung, Sicherheit undZuverlässigkeit.Der Markt für Unterhaltungselektronik befindet sich im Umbruch, undsektorübergreifend finden transformative Veränderungen statt. Mit seinerTeilnahme an der CES 2020 und im Rahmen seiner Entwicklungs-Roadmap freut sichHanvon Technology darauf, seine engen Partnerschaften mit Unternehmen auf derganzen Welt noch weiter auszubauen.Video - https://www.youtube.com/watch?v=ev0FUwVpgZQPressekontakt:Wang Xinhui+86-13810883953Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/80291/4482321OTS: HanvonOriginal-Content von: Hanvon, übermittelt durch news aktuell