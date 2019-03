Hansefit startet durch - mit neuem Design und Look & Feel

Finanztrends Video zu



Bremen (ots) - Neues Design für Hansefit - der führende Anbieterfür Firmenfitness in Deutschland tritt ab sofort mit einem neuenCorporate Design an. Dazu gehört auch ein neuer Claim: "Your CompanyFitness Network.""Aufbruch, Aktivität, Zupacken und Loslegen! Dafür steht Hansefit,und dafür steht auch das neue Corporate Design. Wir möchten einstarkes Zeichen setzen für eine erfolgreiche Work-Life-Balance undgesunde, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in denUnternehmen, die sich Hansefit anschließen", so Jennifer Rauch,Marketing Hansefit.Hansefit ist mit seinem Firmenfitness-Netzwerk Marktführer inDeutschland. Über Hansefit erhalten Unternehmen ein Programm, mit demdie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unbegrenzt bei allen Partnerndes Verbundes trainieren können. "Der Fitnessmarkt verändert sichrasant. Hansefit ist ein wesentlicher Treiber dieses Wandels. Wirhaben in den vergangenen Monaten signifikant in die Weiterentwicklungund Digitalisierung unseres Geschäfts investiert, um unsere führendeMarktposition in Deutschland weiter auszubauen. Das neue CorporateDesign visualisiert und kommuniziert diese Entwicklung", sagt JensPracht, CEO von Hansefit.Der neue Markenauftritt greift den traditionellen,charakteristischen Firmenname "Hansefit" auf und integriert ihn indas neue Logo. Konkret präsentiert sich Hansefit zukünftig inblau-weiß als Wort-/Bildmarke mit markantem Schriftzug und Logo. Dieeigenständige Bildmarke symbolisiert eine Hantel und ein Plus in Formdes Buchstabens "H". Die auffällige Bildsprache kombiniertArbeitswelt und Trainingswelt und setzt so den Erfolgsfaktor "Team"für Unternehmen in den Fokus.Hansefit entwickelt sich weiterhin dynamisch aufbauend auf seinerMarktführungsposition im stark evolvierenden Firmenfitness-Segment.In den letzten Monaten konnte dabei das Management-Team um JensPracht erweitert werden, außerdem wurden neue Regionen erschlossen.Mit nunmehr deutlich über 1600 Verbundpartnern leitet Hansefitweiterhin den Weg für ein qualitativ hochwertiges, regional breitgefächertes Sportangebot für Firmenkunden.Hansefit gehört seit Juli 2018 zum Portfolio derPrivate-Equity-Investmentgesellschaft Waterland. Gemeinsam wollen dieCo-Gesellschafter Jens Pracht und Waterland das Marktpotenzial derHansefit durch eine beschleunigte Expansion ausschöpfen und dasAngebot weiter digitalisieren.Über HansefitHansefit ist mit seinem Firmenfitness-Netzwerk Marktführer inDeutschland. Das Unternehmen dient als aggregierende Plattform fürFirmenfitness und erlaubt den Arbeitnehmern der Firmenkunden denZugang zu zahlreichen Verbundpartnern wie Fitnessstudios,Schwimmbädern, Wellnessangeboten und Physiotherapien.Pressekontakt:Hansefit GmbH & Co. KGJennifer Rauch MarketingOsterdeich 628203 BremenTelefon 0421/365 146-0jr@hansefit.dewww.hansefit.deOriginal-Content von: Waterland, übermittelt durch news aktuell