Hanseatisches Cardiac Arrest Center in der Asklepios Klinik St. Georg: Fachübergreifende Behandlung verbessert Überlebenschancen nach Herzstillstand (FOTO)

Hamburg (ots) -- Neue Spezialstation für wiederbelebte Menschen- Erste Studie: Etwa ein Drittel lebt später ohne BeeinträchtigungIn einer Metropolregion wie Hamburg sind die Chancen nach einemHerz-Kreislauf-Stillstand wiederbelebt zu werden und rechtzeitig inein Krankenhaus zu kommen, relativ gut. Aber wie sollte dieBehandlung danach weitergehen? Die Asklepios Klinik St. Georg bietetmit dem "Hanseatischen Cardiac Arrest Center (HaCAC)" eine Antwort.Im HaCAC arbeiten Kardiologen, Intensivmediziner und Neurologen engzusammen, um bestmöglich die ausgefallene Kreislauffunktion zuunterstützen und so früh wie möglich die Rehabilitation zu beginnen,um so die langfristigen Überlebenschancen der Patienten zuverbessern. Eine erste Veröffentlichung auf der Basis von 35Patienten, die im HaCAC behandelt wurden, ergab, dass unter dieserinterdisziplinären Betreuung etwa ein Drittel den Herzstillstand ohnewesentliche Beeinträchtigung der Hirnfunktion übersteht."Wenn das Herz stillstand und ein Patient erfolgreich wiederbelebtwurde, liegt unser Hauptaugenmerk auf der sofortigen Unterstützungder Kreislauffunktion, um die drohende Schädigung des Gehirns zuminimieren", erklärt Privatdozent Dr. Alexander Ghanem, LeitenderOberarzt der Kardiologie der Asklepios Klinik St. Georg. "Das Herzrückt in diesem Kontext für uns Kardiologen ausnahmsweise in denHintergrund", so PD Dr. Ghanem weiter. Jährlich werden von derBerufsfeuerwehr etwa 400 Menschen in Hamburg nach oder unterHerz-Druck-Massage in eine Klinik verbracht. Die Chancen, ein solchesEreignis ohne Hirnschädigung zu überleben, stehen bei unter 10 %. Dameist eine Herzerkrankung Ursache war, müssen die Betroffenen in derKlinik auch entsprechend versorgt werden. Dem Anfang des Jahresgegründeten HaCAC stehen dafür sogar mobile Herz-Lungen-Maschinen zurVerfügung, die im Herzkatheterlabor binnen Minuten implantiert werdenkönnen. Das HaCAC-Team hat die Ergebnisse von 35 Patientenanalysiert, bei denen im Mittel eine Stunde lang Herz-Druck-Massagedurchgeführt werden musste, bevor die implantierte Maschine das Herzunterstützen konnte. "Jeder Dritte überlebte ohne ein Leben inAbhängigkeit führen zu müssen! Das ist ein beeindruckendes Ergebnis!Wir brauchen jedoch weitere wissenschaftliche Untersuchungen", meintDr. Ghanem."Die Visiten im HaCAC sind grundsätzlich interdisziplinär", sagtProf. Dr. Berthold Bein, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie,Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie in der AsklepiosKlinik St. Georg. Sowohl der Name als auch das Konzept kommenursprünglich aus den USA. "Eine wichtige Rolle spielen bei uns dieNeurologen, denn sie helfen uns bei der Einschätzung, welche Prognoseder Patient hat, gerade im Hinblick auf mögliche Hirnschäden", soProf. Bein weiter. Dabei spielen die Zeit ohne Blutversorgung desGehirns, die Temperatur, die Dauer der Bewusstseinsstörung undspezielle Untersuchungen wie das EEG eine Rolle. Eine weitere Aufgabeder Neurologen: Sie leiten die Frührehabilitation ein, die oft nochauf den Intensivstationen des HaCAC beginnt. "Falls erforderlich wirdauch noch ein Herzchirurg hinzugezogen", sagt Prof. Bein. Gerade weildie Behandlungsmöglichkeiten nach einem solchen Herzstillstanddeutlich besser geworden sind, appellieren beide Experten speziell anLaien, wenn sie eine leblose Person vorfinden, oder ein Mensch leblosin ihrer Anwesenheit kollabiert, umgehend eine Herzmassage zubeginnen. Der Befürchtung, man produziere durch die Wiederbelebungdurch den Sauerstoffmangel infolge des Kreislaufstillstandsschwerstbehinderte Menschen mit einem apallischen Syndrom, können PDDr. Ghanem und Prof. Bein nicht grundsätzlich teilen: Wenn umgehendeine Wiederbelebung eingeleitet und fortgeführt wird, besteht immereine kleine Chance, den Patienten zu retten. Hierbei werden Zentrenwie das HaCAC sicher ihren Beitrag leisten, das Leben rettet jedochstets der Ersthelfer. Wie gut es laufen kann, berichteten dieExperten anhand eines Patienten, der vor kurzem in ihrer Behandlungwar. Der 72-Jährige ging aufgrund von Unwohlsein zu seiner Hausärztinin Tostdorf, brach dort mit einem Herzstillstand zusammen. DieHausärztin begann ihn zu reanimieren, was auch während des Transportsfortgesetzt werden musste, und erst nach 108 Minuten konnte er imHaCAC an die mobile Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden. Dortwurde auch sein Herzinfarkt behandelt. Er hat denHerz-Kreislauf-Stillstand so gut überstanden, dass er beste Chancenhat, nach der Rehabilitation ohne größere Beeinträchtigungen nachHause entlassen zu werden.Neben der Asklepios Klinik St. Georg verfügt in Hamburg bislangnur das UKE über ein ähnliches Zentrum.  