Hanseatic Bank startet Kooperation mit MediaMarktSaturn Deutschland

Hamburg (ots) - Die Hanseatic Bank ist seit dem 1. Juni 2019 neuerFinanzpartner von MediaMarktSaturn Deutschland. Ab sofort könnenPrivatkunden ihren Einkauf bei MediaMarkt und Saturn in der RegionRheinland über die Hamburger Privatbank finanzieren. Durch diePartnerschaft mit Deutschlands führendem Handelsunternehmen fürConsumer Electronics sowie für die dazugehörenden Services undDienstleistungen erweitert die Hanseatic Bank ihrAbsatzfinanzierungsgeschäft um einen bedeutenden strategischenPartner.Die Wünsche von Kunden einfach, verlässlich und schnell erfüllen,das ist das Ziel eines jeden Händlers. Ein innovatives und flexiblesFinanzierungsmodell ermöglicht dem Kunden einen größerenPreisspielraum für die Wahl des richtigen Produkts. Wichtig dabei istzum einen, dass die Kreditentscheidung sofort gefällt wird. Zumanderen sollte auf eine verantwortungsvolle Kreditvergabe geachtetwerden, um den Kunden vor einer finanziellen Überlastung zu schützen."Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit MediaMarktSaturn",sagt Michel Billon, Geschäftsführer Marktbereich bei der HanseaticBank. "Durch die Kombination aus einer modernen, agilenUnternehmensorganisation und 50 Jahren Erfahrung imAbsatzfinanzierungsgeschäft bieten wir unserem Kooperationspartnersowohl Sicherheit und bewährte Strukturen als auch neueste digitaleTechnologien und schnelle Entwicklungsprozesse für individuelleBedürfnisse."Einkauf in RatenEntscheidet sich ein Kunde bei MediaMarkt oder Saturn an einemStandort in der Region Rheinland für eine Finanzierung seinesEinkaufs, wird ihm sofort mitgeteilt, ob ein Ratenkredit durch dieHanseatic Bank möglich ist. Daraufhin kann er flexibel wählen, inwelcher Höhe und somit auch innerhalb welcher Laufzeit er diemonatlichen Raten zurückzahlen möchte. "Wir freuen uns, dass wir mitder Hanseatic Bank einen weiteren leistungsstarken Partner gefundenhaben, um den Wunsch unserer Kunden nach schnellen und flexiblenFinanzierungsmöglichkeiten für ihren Einkauf bestmöglich zu erfüllen", sagt Daniel Bossert, Vice President Group Treasury & Insurance beider MediaMarktSaturn Retail Group. Neben den Finanzierungslösungenund technischen Kompetenzen setzt MediaMarktSaturn auch auf dieverlässliche Betreuung seiner Märkte und Kunden durch das kompetenteService Center und die professionellen Außendienstmitarbeiter derHamburger Privatbank.Digitale InnovationenDie Hanseatic Bank verfolgt das Ziel, ihre strategischenPartnerschaften weiter auszubauen und arbeitet stetig daran, neueKonzepte für digitale Bankanwendungen in allen Vertriebskanälen zuintegrieren. Dafür entwickelt das Unternehmen nicht nur eigeneLösungen, sondern setzt auch auf die Zusammenarbeit mit FinTechs.Neben innovativen Finanzierungslösungen können darüber hinausKundenbindungskonzepte mit einer White-Label-Kreditkarte fürKooperationspartner integriert werden.Über MediaMarktSaturnDie MediaMarktSaturn Retail Group ist Europas führendesHandelsunternehmen für Consumer Electronics sowie die dazugehörendenServices und Dienstleistungen. Die Unternehmensgruppe versteht sichals Partner, täglicher Begleiter und Navigator in der digitalen Welt.MediaMarktSaturn geht mit seinem Portfolio an Formaten und Markenflexibel auf die Ansprüche unterschiedlicher Kundengruppen und Länderein: Zum Unternehmen zählen die Marken MediaMarkt und Saturn, dieihre rund 1.000 stationären Märkte, davon 430 in Deutschland,umfassend mit Online-Vertriebsplattformen vernetzen. Zudem betreibtdie Unternehmensgruppe reine Online-Anbieter wie iBood. DieEigenmarken PEAQ, KOENIC, ISY und ok. runden das Portfolio ab.MediaMarktSaturn erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/18 mit rund62.000 Mitarbeitern einen Nettoumsatz von rund 21 Milliarden Euro undgehört mehrheitlich zur CECONOMY AG. www.mediamarktsaturn.comÜber die Hanseatic Bank GmbH & Co KGAls Privatbank mit Hauptsitz in Hamburg ist die Hanseatic Bankbundesweit tätig. Gegründet 1969 als Teilzahlungsbank, um dasumfangreiche Warenfinanzierungsgeschäft für Kunden des Otto Versandsabzuwickeln, wurde sie 1976 zur Vollbank umgewandelt. Im Jahr 2005übernahm die französische Großbank Société Générale 75 Prozent derAnteile an der Hanseatic Bank, 25 Prozent hält weiterhin die OttoGroup. Die Hanseatic Bank hat sich mit den BereichenKonsumentenkredite, Einlagen, Versicherungen und Factoring auf vierGeschäftsfelder spezialisiert. Besonders mit ihren innovativenKreditkartenprodukten ermöglicht die Hanseatic Bank ihrenHandelspartnern flexible Finanzierungsmodelle für jeden Vertriebswegund zugleich ein wirksames Mittel zur Kundenbindung.Weitere Informationen über die Hanseatic Bank erhalten Sie unterhttps://www.hanseaticbank.de.Pressekontakt:Isabella von Köckritz Corporate Communication ManagerBramfelder Chaussee 101, 22177 HamburgTelefon: (040) 646 03 - 429Mail: isabella.vonkoeckritz@hanseaticbank.deCharlotte von HochbergCorporate Communication ManagerBramfelder Chaussee 101, 22177 HamburgTelefon: (040) 646 03 - 303Mail: charlotte.vonhochberg@hanseaticbank.deOriginal-Content von: Hanseatic Bank, übermittelt durch news aktuell