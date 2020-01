Hanse Windkraft: 2020 stellt Windkraftpioniere vor wichtige Entscheidungen

Hamburg (ots) - Deutschland ist mit dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) beider Energiewende vorangegangen und hat ein bedeutendes Portfolio an Windkraftaufgebaut. Für alle Anlagen, die bis zum Jahr 2000 in Betrieb genommen wurden,endet jedoch dieses Jahr die staatlich garantierte Einspeisevergütung, sodasssich die Frage nach der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit stellt. Die HanseWindkraft aus Hamburg hat es sich deshalb zum Ziel gemacht, Windkraftanlagen(Einzelanlagen und Windparks), die auf das Ende der EEG-Vergütung zulaufen, zuerwerben und auf eigenes Risiko möglichst lange weiterzubetreiben, um so dieEnergiewende nachhaltig, ressourcenschonend und kosteneffizient zu stützen.Christoph Dany, Geschäftsführer der Hanse Windkraft: "In den Anfangsjahren wurdedie schwierige Pionierarbeit oftmals von engagierten, lokal verankertenBürgerinnen und Bürgern übernommen. Gerade für diese Energiewendepioniere stelltsich jetzt jedoch die Herausforderung, einzelne Anlagen und kleinere Parks ohneEEG-Vergütung und bei zunehmenden technischen Anfälligkeiten wirtschaftlich zubetreiben. Dazu kommen noch Rückbaukosten, die womöglich nicht oder nicht inausreichender Höhe eingeplant bzw. angespart worden sind. Wir wollen diesenPionieren ihre individuellen Risiken abnehmen und zu einem für beide Seitenfairen Preis die Anlagen erwerben, um sie weiterzubetreiben. Sollte einRepowering möglich sein, werden wir die Verkäufer selbstverständlich daranpartizipieren lassen."So stützt die Hanse Windkraft die Energiewende: Die dieses Jahr aus der festenEEG-Vergütung auslaufenden Windanlagen in Deutschland verfügen über eineErneuerbare-Energien-Kapazität von circa 4 Gigawatt.Pressekontakt:Anja Schneider, 0173/3501041, anja.schneider@hanse-windkraft.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130113/4505702OTS: Stadtwerke MünchenOriginal-Content von: Stadtwerke München, übermittelt durch news aktuell