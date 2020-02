SAARBRüCKEN (dts Nachrichtenagentur) - Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat die sogenannte Werte-Union scharf angegriffen. "Ein Bekenntnis zur Werte-Union ist eine Beleidigung für alle CDU-Mitglieder", sagte Hans der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). Die CDU mache Politik auf den Fundamenten ihrer Werte.

"Es braucht keine Werte-Union", unterstrich der CDU-Politiker. Eine Trennung von der Werte-Union stehe nicht zur Debatte. "Wir brauchen uns von nichts zu trennen, was nicht zu uns gehört", so Hans. Er forderte jeden in der Werte-Union auf, sich zu überlegen, ob sein Platz noch in der Union sei. "Wenn nicht, müsste er konsequenterweise sein Parteibuch zurückgeben", verlangte der CDU-Politiker.

