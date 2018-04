Hans Oppermann wird Vorsitzender der Geschäftsführung der ÖKO-Test Verlag GmbH

Frankfurt/Hamburg (ots) - Hans Oppermann, 58, ist zum Vorsitzendender Geschäftsführung der ÖKO-Test Verlag GmbH und zugleich vomAufsichtsrat in den Vorstand der ÖKO-Test Holding AG berufen worden.Oppermann wird beide Ämter bereits am 17. April 2018 antreten.Oppermann verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung inverantwortlichen Positionen als CEO, CFO oder COO bei denFachverlagen Beuth in Berlin, Gentner in Stuttgart und derVerlagsgruppe Bauer in Wiesbaden und Hamburg."Wir sind sehr froh, dass wir mit Hans Oppermann einenausgewiesenen Fachmann des Fachzeitschriften-Segments mit großemErfahrungshintergrund bei der digitalen Transformation vonMedienunternehmen für diese Aufgabe begeistern konnten. So können wirzeitnah die Weichen zur künftigen Ausrichtung unseres vielfältigenAngebots stellen", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der ÖKO-TestHolding AG Jens Berendsen.Pressekontakt:Jens Berendsen, Telefon: 0151 504 301 98 | E-Mail: jb@ddvg-hamburg.deOriginal-Content von: DDVG Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell