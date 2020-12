Hans Jörg Klein neuer stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH

Köln (ots) - Hans Jörg Klein wird neuer stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbHAufsichtsrat bestellt Klein mit Wirkung zum 3. Dezember 2020Mit Wirkung zum 3. Dezember hat der Aufsichtsrat der Ford-Werke GmbH Hans Jörg Klein zum stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH berufen. Diese Funktion nimmt Klein zusätzlich zu seinem Geschäftsführungsresort Marketing, Vertrieb und Service wahr. Klein ist des Weiteren aktuell bereits verantwortlich für das gesamte operative Geschäft von Ford in Deutschland, Österreich und der Schweiz.1991 hat Hans-Jörg Klein seine berufliche Laufbahn bei Ford begonnen. Seitdem bekleidete er verschiedene Führungspositionen in der Produktentwicklung, der Fahrzeugfertigung sowie im Bereich Marketing und Vertrieb der europäischen und deutschen Ford-Organisation. Seit September 2018 zeichnet Klein als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb Ford Deutschland verantwortlich. Seit Mai 2019 hat er zusätzlich die Funktion des Geschäftsführenden Direktors für Deutschland, Österreich und die Schweiz (D-A-CH) übernommen.Hans Jörg Klein studierte Maschinenbau an der Rheinischen Fachhochschule Köln und schloss sein Studium als Diplom-Ingenieur ab. Er lebt in Köln, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de.html).Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell