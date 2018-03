Hans-Jörg Klein neuer Verkaufsdirektor der Ford-Werke GmbH (FOTO)

Köln (ots) -Hans-Jörg Klein (53) hat zum 1. Februar die Position desVerkaufsdirektors von Ford in Deutschland von Raymond Damerowübernommen. Raymond Damerow wird Ende März nach 40 Dienstjahren beiFord in den Ruhestand eintreten.Hans-Jörg Klein hat 1991 seine berufliche Laufbahn bei Fordbegonnen. Seitdem hat er verschiedene Führungspositionen in derProduktentwicklung, der Fahrzeugfertigung sowie im Bereich Marketingund Vertrieb der europäischen und deutschen Ford-Organisationinnegehabt. Zuletzt war er seit 2016 als Direktor Produktmarketingbei Ford Europa für alle aktuellen und zukünftigen Produktprogrammezuständig. In seine Verantwortung fielen auch die BereicheElektromobilität, autonomes Fahren und Connectivity. WeiterePositionen, die Hans-Jörg Klein davor innehatte, sind die desVerkaufsleiters von Ford in Deutschland, Brand Managers für große Pkwund Performancefahrzeuge bei Ford Europa und die des LeitersNutzfahrzeuge in der deutschen Organisation.Klein hat an der RFH Köln Maschinenbau studiert und sein Studiumals Diplom Ingenieur abgeschlossen. Er lebt in Köln, ist verheiratetund Vater von zwei Kindern.Raymond Damerow (60) verantwortet seit 2013 als Verkaufsdirektorden Vertrieb von Ford in Deutschland. In seiner vier Jahrzehntewährenden Dienstzeit bei Ford bekleidete er verschiedeneFührungspositionen innerhalb der Finanz, im Verkauf und Marketingsowie bei der Ford Bank, wo er die Positionen CFO und DirektorVerkauf und Marketing innehatte. Vor der Position alsVerkaufsdirektor Ford Deutschland verantwortete er als DirektorParts, Supply & Logistik die gesamte Logistik für das EuropäischeAftersales Geschäft.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Pressekontakt:Beate FalkFord-Werke GmbH0221/90-17507bfalk3@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell