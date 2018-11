Unterföhring (ots) -- "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr fürjedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestreamauf skysport.de und in der Sky Sport App- "Sky90" am Sonntagabend um 19.55 Uhr mit Peter Stöger, SkyExperte Didi Hamann, Sky Kommentator Wolff-Christoph Fuss undMatthias Brügelmann, Chefredakteur Sport der Bild-GruppeBevor sich die Bundesliga nach dem Wochenende zum letzten Mal indiesem Jahr in eine zweiwöchige Länderspielpause begibt, wird in denTalk-Sendungen von Sky am Sonntag wieder diskutiert.Im Fokus steht dieses Mal das Gipfeltreffen in der Bundesliga amVorabend. Am Morgen nach dem Duell des BVB gegen den FC BayernMünchen ist Hans-Joachim Watzke zu Gast bei "Wontorra - der o2Fußball-Talk". Seit über 13 Jahren ist er als Geschäftsführer desaktuellen Tabellenführers Borussia Dortmund tätig. Der 59-Jährigesteht Jörg Wontorra am Sonntag als einziger Gast zu allen aktuellenThemen im Fußball und rund um seine Borussia Rede und Antwort."Wontorra - der o2 Fußball-Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de undin der Sky Sport App sowie per Facebook Live auffacebook.com/SkySportDE ausgestrahlt."Sky90" am Sonntagabend mit Peter StögerDirekt nach Abpfiff des späten Sonntagsspiels zwischen EintrachtFrankfurt und dem FC Schalke 04 meldet sich Moderator PatrickWasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90".An diesem Sonntag ist Peter Stöger ab 19.55 Uhr in derFußballdebatte zu Gast. Bis vor einem Jahr war er als Trainer des 1.FC Köln tätig, den er zuvor zurück in die Bundesliga und in die UEFAEuropa League geführt hatte. Anschließend übernahm er die Mannschaftdes BVB und führte den Verein in die UEFA Champions League. DerBesuch bei Patrick Wasserziehr ist der erste TV-Auftritt desÖsterreichers seit dem Ende seiner Tätigkeit in Dortmund.Darüber hinaus sind Wolff-Christoph Fuss, der das Topspiel des BVBgegen den FC Bayern am Samstag bei Sky kommentiert, sowie Sky ExperteDidi Hamann im Studio, der als fester Experte an jedemBundesliga-Sonntag in "Sky90" die vorangegangenenBundesliga-Begegnungen analysiert und mit der Runde diskutiert.Komplettiert wird die Runde von Matthias Brügelmann, ChefredakteurSport der Bild-Gruppe.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell