Unterföhring (ots) -- Die neue Sendung mit Jörg Wontorra am Sonntag ab 10.45 Uhr fürjedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD- "Sky90" auf neuem Sendeplatz am Montag ab 22.30 Uhr unteranderem mit Sky Experte Dr. Markus Merk und Hellmut KrugEin neues Format und ein neuer Sendeplatz: Mit "Wontorra - derFußball-Talk" und "Sky90" dürfen sich Fußballfans bei Sky ab dieserSaison auf das doppelte Programm an Fußball-Diskussionen freuen.Den Auftakt macht an jedem Bundesliga-Sonntag "Wontorra - derFußball-Talk" auf Sky Sport News HD. Nachdem zum Auftakt amvergangenen Wochenende Uli Hoeneß alleiniger Gast im Studio war,begrüßt Jörg Wontorra ab sofort immer vier Gesprächspartner. Andiesem Sonntag ist BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zu Gast.Neben dem Auftaktspiel seiner Mannschaft dreht sich in Dortmundderzeit alles um die Zukunft von Ousmane Dembélé und die in knappzwei Wochen endende Transferperiode.Wie künftig in jeder Sendung wird am Sonntag auch Sky ExperteDietmar Hamann mit von der Partie sein. Komplettiert wird die Rundevon Tobias Holtkamp, Digitalchef Sporttotal AG und Fußball-Kolumnist,sowie Carli Underberg, stellvertretender Sportchef Bild, die zumKreis der zehn Sport-Journalisten zählen, die in Fußball-Talksexklusiv bei Sky zu sehen sein werden."Wontorra - der Fußball-Talk" ist am Sonntag ab 10.45 Uhr auf SkySport News HD für jedermann frei empfangbar zu sehen.Markus Merk und Hellmut Krug diskutieren bei "Sky90" über denVideo-SchiedsrichterAuch in der neuen Saison rundet "Sky90 - die Kia Fußballdebatte"den Spieltag bei Sky ab. Wie gewohnt begrüßt Moderator PatrickWasserziehr immer vier Gäste, ab sofort aber zur neuen Sendezeit amMontagabend um 22.30 Uhr, direkt im Anschluss an die Live-Übertragungdes Topspiels der 2. Bundesliga.Die erste Sendung steht ganz im Zeichen des Premieren-Wochenendesdes neu eingeführten Video-Schiedsrichters. Zu Gast sind unteranderem der ehemalige Weltschiedsrichter des Jahres und Sky ExperteDr. Markus Merk sowie Hellmut Krug, seit dieser Saison Mitglied derDFB-Schiedsrichterkommission und als DFB-Chefinstruktor imSchiedsrichterwesen Projektleiter zum Thema Videobeweis. Außerdem istChristian Kitsch zu Gast in der Runde. Der Sportchef derBild-Düsseldorf kümmert sich schwerpunktmäßig um alleSchiedsrichter-Themen."Sky90 - die Kia Fußballdebatte" beginnt am Montag um 22.30 Uhrdirekt im Anschluss an das Montagabendspiel zwischen ArminiaBielefeld und dem VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.