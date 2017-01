Berlin (ots) - Der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Dr.Hans-Gert Pöttering, traf heute in Danzig mit dem ehemaligenStaatspräsidenten Polens und Friedensnobelpreisträger, Lech Walesa,zu Gesprächen über die aktuelle politische Lage in Polen, Deutschlandund Europa zusammen. Der ehemalige Präsident des EuropäischenParlaments würdigte die Verdienste des früheren Vorsitzenden derGewerkschaft Solidarnosc für den demokratischen Umbruch Polens in den1980er Jahren: "Gemeinsam mit Papst Johannes Paul II. hat Lech Walesamit seinem Einsatz für Demokratie und Freiheit in Polen einenwichtigen Beitrag für die Einigung Europas geleistet", so Hans-GertPöttering am Rande des Treffens.Im Anschluss daran besichtigte Hans-Gert Pöttering gemeinsam mitBasil Kerski, dem Direktor des Europäischen Solidarnosc-Zentrums undChefredakteur des deutsch-polnischen Magazins Dialog dieDauerausstellung des Zentrums.Hans-Gert Pöttering, der auch Vorsitzender des Kuratoriums desHauses der Europäischen Geschichte in Brüssel ist, kündigte diegeplante Eröffnung am 4. Mai 2017 an und besprach Möglichkeitenzukünftiger Zusammenarbeit. Er informierte sich über die vielfältigenund komplexen Möglichkeiten historischer Ausstellungen, um diese demEuropäischen Haus der Geschichte weiter zu geben.Heute Abend stellt Hans-Gert Pöttering, der auch Träger desdeutsch-polnischen Freundschaftspreises ist, die polnischeÜbersetzung seiner Autobiographie "Wir sind zu unserem Glück vereint.Mein Europäischer Weg." im Solidarnosc-Zentrum in Danzig vor. Morgenfolgt eine Vorstellung seiner Biographie an der Universität Ermlandund Masuren in Allenstein.Die Autobiographie von Hans-Gert Pöttering "Wir sind zu unseremGlück vereint. Mein Europäischer Weg." ist bereits auf Deutsch inzweiter Auflage und in Englisch, Polnisch, Bulgarisch und Ungarischerschienen. Zurzeit befindet sich die französische Übersetzung inVorbereitung.Pressekontakt:Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. |Telefon: 030/26996 - 3222 | mailto:KAS-Pressestelle@kas.de |http://www.kas.deOriginal-Content von: Konrad Adenauer Stiftung e. V., übermittelt durch news aktuell