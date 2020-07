Hans & Franz / Lotion für natürlich schöne Brüste und ein glatteres Dekolleté (FOTO)

Aachen (ots) - Brüste werden immer als zentraler Punkt in der Kunst der Verführung angesehen.Um sich attraktiver und selbstbewusster zu fühlen, unterziehen sich viele Frauen einer operativen Behandlung.Biotulin ist es gelungen, eine Wirkstoffkombination zu entwickeln, die innerhalb kürzester Zeit für einen sichtbaren Lifting-Effekt sorgt und die Brust straffer erscheinen lässt. Hans & Franz ist die kosmetische Lösung zur Vergrößerung des Brustvolumens und zur Straffung des Gewebes und das ohne einen operativen Eingriff.Gleichzeitig pflegt Hans & Franz die Haut und versorgt diese mit ausreichend Feuchtigkeit.Eine unabhängige Wirksamkeitsstudie hat ergeben, dass bereits nach 27 Tagen Anwendung 75 Prozent der Probanden einen signifikanten sichtbaren Effekt feststellten. Nach 56 Tagen Anwendung waren es sogar 100 Prozent.Doch was genau ist das Geheimnis von Hans & Franz? Es ist Die Kombination von Aminosäure, die durch Biotechnologie aus pflanzlicher Stärke gewonnen wird, sowie Spilanthol, einem pflanzlichen Lokalanästhetikum.Diese weltweit einzigartige Wirkstoffkombination macht Hans & Franz zu einem innovativen Kosmetikprodukt.Die Lotion Hans & Franz ist das Produkt für einen schöneren Busen, elastische Haut und ein glatteres Dekolleté.Selbstverständlich ist Hans & Franz zu 100 Prozent hormonfrei und frei von Mikroplastik.Mehr Informationen erhalten Sie unter: http://www.biotulin.dePressekontakt:MyVitalSkin GmbH & Co KGMonschauer Straße 1252076 Aachen0241-53106365info@biotulin.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/116754/4656690OTS: MyVitalSkin GmbH & Co KGOriginal-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell