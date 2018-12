Hanover Insurance: War das schon alles?

Der Kurs der Aktie Hanover Insurance stand am 17.12.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 109,55 USD. Der Titel wird der Branche "Schaden- und Unfallversicherung" zugerechnet.

Hanover Insurance haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für die Hanover Insurance sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Hanover Insurance. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 140 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 27,8 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 109,55 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Hanover Insurance beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,21 Prozent und liegt mit 0,37 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,84) für diese Aktie. Hanover Insurance bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hanover Insurance-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 118,42 USD mit dem aktuellen Kurs (109,55 USD), ergibt sich eine Abweichung von -7,49 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 112,07 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,25 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Hanover Insurance ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.