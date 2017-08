Hanns-Peter Knaebel wird Vorstandsvorsitzender der Röchling-Gruppe (FOTO)

Mannheim (ots) -- Ehemaliger Aesculap Chef tritt am 1. Oktober 2017 in denRöchling-Vorstand ein- Knaebel wird Nachfolger von Ludger Bartels, der zum Jahreswechselin den Ruhestand geht- Röchling Familienchef von Salmuth: "Idealer Vorstandsvorsitzenderfür unsere strategischen Herausforderungen"Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel wird neuer Vorstandschef beimKunststoffspezialisten Röchling. Der 48-Jährige tritt am 1. Oktober2017 in den Vorstand der Röchling-Gruppe ein und wird künftig alsstellvertretender Vorstandsvorsitzender den UnternehmensbereichMedizin verantworten. Zum 1. Januar 2018 übernimmt Knaebel dann denVorstandsvorsitz von Ludger Bartels (64), der zum Jahreswechsel inden Ruhestand geht.Der promovierte Mediziner Hanns-Peter Knaebel war in denvergangenen acht Jahren Vorstandsvorsitzender der Aesculap AG undvertrat die Sparte Aesculap im Vorstand des MelsungerMedizintechnikherstellers B. Braun Melsungen AG. "Als ich im Frühjahraus der Presse erfuhr, dass Hanns-Peter Knaebel im April 2017 seineTätigkeit bei Aesculap beendet, haben wir umgehend reagiert", sagtJohannes Freiherr von Salmuth, Vorsitzender des Aufsichtsrates derRöchling-Gruppe. Röchling freue sich sehr, mit Knaebel einenerfahrenen, innovativen Unternehmenslenker sowie ausgewiesenen"Medizintechniker" gewonnen zu haben, da für die Röchling-Gruppe dieMedizintechnik das wichtigste strategische Wachstumssegment ist.Professor Dr. Hanns-Peter Knaebel, geboren 1968 in Stuttgart, hatin Ulm, Tübingen und an der Yale University in den USA Medizinstudiert. Nach Abschluss des Studiums und Promotion im Jahr 1995begann er seine ärztliche Tätigkeit an der ChirurgischenUniversitätsklinik Heidelberg. Dort war er zwölf Jahre lang tätig,die letzten fünf Jahre als Oberarzt. Bereits Ende der neunziger Jahrebeschäftigte er sich mit Aspekten außerhalb der kurativen Medizin,vor allem mit dem ärztlichen Qualitätsmanagement in der Chirurgie.Der Mediziner baute das Klinische Studienzentrum Chirurgie an derChirurgischen Uniklinik in Heidelberg sowie das Studienzentrum derDeutschen Gesellschaft für Chirurgie maßgeblich mit auf. Zwischen2004 und 2006 absolvierte er berufsbegleitend ein Wirtschaftsstudiuman der Universität Salzburg/Österreich, das er mit dem Master ofBusiness Administration (MBA) abschloss. Im gleichen Jahrhabilitierte er an der Medizinischen Fakultät Heidelberg.2007 übernahm Knaebel die Leitung der Abteilung Clinical Sciencebei Aesculap, fünf Monate später wurde er mit der globalenVerantwortung für Marketing und Vertrieb betraut. 2008 wurde Prof.Knaebel zum Mitglied des Vorstands der Aesculap AG berufen, 2009 zudessen Vorsitzenden. Er vertrat die Sparte Aesculap als Mitglied desVorstands des Familienunternehmens B. Braun Melsungen AG. Im Vorstandwar er auch Leiter der Arbeitsgruppe "Innovation bei B. Braun" undsomit verantwortlich für das globale Innovationsmanagement. Darüberhinaus verantwortete und leitete er die strategische Initiative"Digitalisierung bei B. Braun" im Rahmen der Strategie 2020.Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit ist der vierfache Vaterweiterhin wissenschaftlich tätig und in der Lehre aktiv. DieRuprecht-Karls-Universität Heidelberg ernannte ihn 2010 zumaußerplanmäßigen Professor. Seit Oktober 2012 gehört er demUniversitätsrat an, dem er seit 2015 vorsitzt.Darüber hinaus berät Knaebel in verschiedenen Gremien dieLandesregierung Baden-Württembergs.Neben Knaebel werden wie bisher Erwin Doll (UnternehmensbereichAutomobil), Franz Lübbers (Unternehmensbereich Industrie) und SteffenRowold (Finanzen) sowie bis zum Jahreswechsel Ludger Bartels alsVorstandsvorsitzender dem Röchling-Vorstand angehören.Zur Röchling-Gruppe, die ihren Firmensitz in Mannheim hat, gehöreneine Vielzahl von Standorten in zahlreichen Ländern der Welt. Mitmehreren Tausend Mitarbeitern produzieren wir dort, wo unsere Kundenund Märkte sind. Unsere drei Unternehmensbereiche Industrie,Automobil und Medizin erwirtschaften auf dem europäischen, demamerikanischen und dem asiatischen Kontinent einen milliardenfachenJahresumsatz. Der Unternehmensbereich Industrie verfügt über einbreites Produktspektrum aus thermo- und duroplastischen Kunststoffensowie aus Hochleistungskunststoffen. Kunden erhalten diese Produktein Form von Halbzeugen wie Platten, Rund-, Hohl- und Flachstäben,Profilen sowie Formgussteilen oder als präzise, spanabhebendbearbeitete und konfektionierte Komponenten.Der Unternehmensbereich Automobil steht für Komponenten undSystemlösungen auf den Gebieten Aerodynamik, Antrieb und NeueMobilität. In der Entwicklung nah am Kunden und global präsent, liegtunser Fokus auf den aktuellen Herausforderungen derAutomobilindustrie: Verminderung von Emissionen, Gewicht undTreibstoffverbrauch.Der Unternehmensbereich Medizin bietet seinen Kunden eine breitePalette von kundenindividuellen Produkten - aber auch Standards - ausKunststoff für die Bereiche Pharmazie, Diagnostik, Surgery und LifeScience. Die hochwertigen Produkte werden in innovativenVerabreichungs- und Primärverpackungssystemen, chirurgischenInstrumenten und Diagnose-Einwegartikeln verwendet.Pressekontakt:Röchling-GruppeIna BreitsprecherLeitung KommunikationRichard-Wagner-Strasse 968165 MannheimTel.: +49 621 4402 - 216Fax: +49 621 4402 - 2879E-Mail: ina.breitsprecher@roechling.comInternet: http://www.roechling.comOriginal-Content von: R?chling SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuell