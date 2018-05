Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2018 für Anja Reschke

Hamburg (ots) - Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2018 fürFernsehjournalismus geht an Anja Reschke. Die Journalistin, die u. a.auch das Politikmagazin "Panorama" vom NDR im Ersten und dasMedienmagazin "Zapp" im NDR Fernsehen moderiert, wird für ihreÜberzeugungskraft und die investigative Berichterstattungausgezeichnet, die sie als Leiterin der AbteilungInnenpolitik/Fernsehen im Norddeutschen Rundfunk verantwortet.NDR Intendant Lutz Marmor: "Anja Reschke ist furchtlos undunabhängig, und sie geht den Dingen auf den Grund: journalistischeTugenden, für die auch Hanns Joachim Friedrichs stand. HerzlichenGlückwunsch!"In der Begründung der Jury des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preisesheißt es: Anja Reschke "zeigt Haltung ohne Arroganz, Toleranz ohneBeliebigkeit und Stehvermögen ohne Sturheit". Sie stärke denjenigenRedaktionen den Rücken, die auch bei schwierigen Themen und trotzGegenwindes der Wahrheit auf der Spur blieben. Ihr Kommentar in denTagesthemen zur Haltung gegenüber Flüchtlingen im Jahr 2015 ist bisheute Richtung weisend.Die Auszeichnung wird im November in Hamburg übergeben. DerHanns-Joachim-Friedrichs-Preis würdigt seit 1995 herausragendeLeistungen des kritischen Fernsehjournalismus. Der Preis ist mit 5000Euro dotiert, der Sonderpreis mit 2500 Euro. Die jährlichePreisverleihung findet abwechselnd beim NDR in Hamburg und beim WDRin Köln statt.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel. 040/41562302Mail b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell