Hanns Goeldel folgt Michael Ensser als Deutschland-Chef von Egon Zehnder

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Finanztrends Video zu E.ON



mehr >

Berlin (ots) - Weiterer Ausbau von Leadership Services geplant //Michael Ensser wechselt ins globale Board der PersonalberatungHanns Goeldel ist neuer Deutschland-Chef von Egon Zehnder. DiePersonalie wurde gestern im Rahmen einer Konferenz des Marktführersfür Executive Search und Leadership Advisory in Berlin bekanntgegeben.Hanns Goeldel, 51, tritt die Nachfolge von Michael Ensser, 54, an,der ins globale Board der Partnerschaft aufrückt und die deutscheOrganisation seit 2012 geleitet hat. Die Governance derPersonalberatung sieht das Prinzip der "Leadership auf Zeit" vor.Demnach nimmt eine Partnerin oder ein Partner eine Leitungsfunktionmaximal sechs Jahre wahr.Ed Camara, globaler CEO von Egon Zehnder, sagte anlässlich derStabübergabe in Berlin: "Mit hoher Kompetenz und Weitblick wird HannsGoeldel die Aktivitäten unserer deutschen Organisationweiterentwickeln, die sich unter Michael Ensser - gerade im Hinblickauf Leadership Advisory - zu einem innovativen Powerhouse gewandelthat." Der bisherige Deutschland-Chef Michael Ensser ergänzte: "Unserneuer Managing Partner steht für außergewöhnliche Erfolge bei derIdentifizierung und Entwicklung von Führungspersönlichkeiten undbegleitet Klienten bei der immer wichtiger werdenden kulturellen undorganisatorischen Transformation ihrer Unternehmen. Er ist einehervorragende Wahl."Hanns Goeldel, promovierter Diplom-Kaufmann und Leiter desHamburger Büros von Egon Zehnder, unterstrich bei seinem Antritt,warum der weitere Ausbau von Leadership Services sowie dieWeiterentwicklung von Executive Search zu seinen Zielen gehören: "Beiunseren Klienten sehen wir jeden Tag, dass die Anforderungen anFührungspersönlichkeiten in Vorständen und Aufsichtsräten immerkomplexer werden. Mehr denn je werden hochvernetzte Teamplayergesucht, die im Dialog mit ihrer Organisation und der Gesellschaftstehen und Strategien, Unternehmenskultur und flexibleOrganisationsformen kurzfristig und tiefgreifend anpassen können.Dabei wollen wir sie stärker als bisher mit einem ganzheitlichenBeratungsangebot unterstützen."Über Egon ZehnderDie Besetzung von Spitzenpositionen in Konzernen undFamilienunternehmen, Start-ups und Institutionen der öffentlichenHand gehört ebenso zum Leistungsportfolio von Egon Zehnder wie dieEntwicklung von Führungskräften und Teams, die Stärkung vonOrganisationsstrukturen und Unternehmenskulturen sowie die Begleitungvon Transformationsprogrammen. In den letzten Jahren hat Egon Zehnderin Deutschland zudem mit BEYOND eine Einheit von Experten aufgebaut,die aus der Mitte des Unternehmens agiert und Beraterinnen undBerater bei Mandaten jenseits von Executive Search unterstützt.Presseanfragen richten Sie bitte an:Martin KlusmannHead of Corporate Communications Deutschlandmartin.klusmann@egonzehnder.comTelefon 030-32 79 55 97Original-Content von: Egon Zehnder, übermittelt durch news aktuell