Freiburg (ots) -Pünktlich zur Hannovermesse gibt die Cedalo AG die allgemeineVerfügbarkeit ihrer neuen Streamsheet-Plattform bekannt. Streamsheetsfungieren als intelligentes Edge2Cloud Gateway sowie alsEndanwender-Plattform zur Analyse, Simulation, Visualisierung undSteuerung von IoT-Sensoren und Aktuatoren. Der Messestand der CedaloAG ist in Halle 6, Stand C18.Mit Streamsheets können Nicht-Programmierer ihre Excel-Kenntnisseeinsetzen, um hochflexible Gateway- und Datenfluss-Lösungen sowiekundenindividuelle Analyse-, Visualisierungs-, Monitoring- oderSteuerungs-Lösungen für die Edge und/oder Cloud zu erstellen. DieBenutzeroberfläche der Streamsheets richtet sich an Anwender, die mitder Bedienung von Tabellenkalkulationsprogrammen vertraut sind.Im Gegensatz zu klassischen Tabellenkalkulationen laufenStreamsheets als zyklischer Prozess auf einem Server in der Cloudoder on-premises (Windows, Linux, iOS, Raspbian, etc.) und sind inder Lage, Sensor- und Maschinen-Daten aus MQTT, OPC UA, AMQP, Kafkaoder REST-basierten Datenströmen in Echtzeit und kontinuierlich im24-Stunden Betrieb zu verarbeiten. Die klassischen Nachteile vonTabellenkalkulationsprogrammen (Desktop-Zentrierung, dezentraleDatenhaltung, Batch-Verarbeitung, fehlendes Rechtesystem) gibt es beiStreamsheets nicht. Die Modellierung der Anwendungen erfolgt über denWeb-Browser, die Applikationen selbst laufen im Hintergrund mitzentraler Datenhaltung als verlässliche Microservices auf dem Server.Streamsheets werden als "All-in-One" Applikation für alleAufgabenbereiche im Bereich IoT und Industrie 4.0 eingesetzt. Nebender Analyse, Visualisierung oder auch Simulation von Datenströmenverfügen Streamsheets über die Fähigkeit, als Edge- oderCloud-Gateway Datenströme zu sammeln, zu verdichten und in andereProtokoll- oder Semantik-Standards zu übersetzen.Ein Einsatzbereich von Streamsheets im Kontext von Edge-Gatewaysist die Überführung von OPC UA Datenströmen in Cloud-kompatibleProtokolle wie MQTT oder AMQP. Auf dem Messestand der Cedalo AG inHalle 6 Stand C18 wird dazu ein entsprechender Use-Case(Cloud-Federation gemäß DIN SPEC 92222) gezeigt. Er zeigt, wie Datenvon einem realen Produktions-Asset (Linearschlitten auf demMessestand) über eine Betreiber-Cloud (Azure-basiert) in eineHersteller-Cloud (Amazon AWS-basiert) geroutet und dort anschließendreal-time in einem Analyse-Cockpit visualisiert werden.Messestand auf der Hannovermesse 2019:Halle 6, C18 (Gemeinschaftsstand Industrie 4.0 des LandesBaden-Württemberg) undHalle 13, E30 (Young Tech Enterprises)Pressekontakt:Kristian RaueMail: kristian.raue@cedalo.comPhone: 0761-4296-3250Cedalo AG, Schnewlinstr. 6, 79098 FreiburgOriginal-Content von: Cedalo AG, übermittelt durch news aktuell