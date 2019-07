In Hannover wird die Zukunft des Handels neu erfunden / REALTALE eröffnet Multi-Brand-Stores als Vertriebskanal für Premiummarken und innovative Produkte / Shoppingerlebnis und Beratung stehen im Fokus

Hannover (ots) -Anfassen, Ausprobieren, Erleben - das ist das Kundenversprechender neuen Multi-Brand-Stores, welche die REALTALE GmbHdeutschlandweit in 1A-Premiumlage eröffnen wird.Vom neuen Konzept profitieren sowohl die beteiligten Hersteller,die exklusive Präsentationsflächen für ihre Produkte erhalten, alsauch die Konsumenten, die innovative Produkte testen können und imStore eine fundierte Beratung erhalten. Noch in diesem Jahr willREALTALE den ersten Multi-Brand-Store in Hannover eröffnen.Deutschlandweit sollen weitere Stores in 1A-Premiumlage folgen.Ebenso sind »Shop-in-Shop Lösungen« geplant, die das gleicheAusstellungs- und Verkaufskonzept bieten, allerdings auf einerVerkaufsfläche integriert im großflächigen Fachhandel. Hier werdenausschließlich zum jeweiligen Sortiment passende Produkteausgestellt, um so Konsumenten zielgruppengerecht inunterschiedlichen Fachhandelssegmenten anzusprechen."REALTALE bricht mit den Gepflogenheiten des Einzelhandels. StattMasse und Abverkauf stehen Präsentation und Produkterlebnis inlebensnahen Umgebungen im Vordergrund", erläutert Michael Volland,Geschäftsführer und einer der drei Gründer der REALTALE GmbH. Denngerade Hersteller von Premiummarken suchen nach neuen Wegen, um ihreProdukte besser in Szene zu setzen. "Mit den Multi-Brand-Storesschaffen wir Orte, in denen sich die Konsumenten vorrübergehend wiezuhause fühlen und in entspannter Atmosphäre Neues entdecken, erlebenund testen können", sagt Volland.Neben ausgewählten Produkten von Premiummarken aus denLebensbereichen Smart Home, eMobility, Sport & Gesundheit, Haushalt,Gaming und Tech Gadgets gehören dazu passende innovative Lösungen vonStart-ups mit ins Portfolio. Die Produkte werden lebensnah inszeniertund wechseln regelmäßig, so dass Store-Besucher immer wieder Neuesentdecken können. Ein weiterer Mehrwert ist die Beratung vor Ortdurch gut ausgebildetes Personal. Gerade für den Bereich ConsumerElectronics ist das Format gut geeignet, da hier oftmals komplexe undneue Technologien erklärt und ganze Produkt-Ökosysteme vorgestelltwerden können.Die REALTALE GmbH hat den Anspruch, durch authentischesStorytelling Premiumprodukte bestmöglich zu inszenieren und damitMarkenwerte aufzuladen. Auch im Geschäftsmodell geht REALTALE neueWege: Der Erlös ist nicht auf den Abverkauf fokussiert, sondern sollhauptsächlich über Platzierungseinnahmen sowie über Marktforschunggeneriert werden. "Wir übernehmen für die Hersteller die Funktioneines Markenbotschafters und generieren durch unterschiedlicheMaßnahmen und technische Lösungen relevante Insights zumInformationsverhalten am POS und den Bedürfnissen und Meinungen derKonsumenten", erklärt Volland.Die Unternehmensgruppe Messe Berlin hält eineMinderheitsbeteiligung an der REALTALE GmbH. "Wir engagieren uns beiREALTALE, um unser Know-how zu erweitern. Auf der Consumer-Tech MesseIFA bieten wir unseren Ausstellern jedes Jahr einen weltweitbeachteten Showroom für ihre Premiumprodukte, der im B2B-Bereichglobale Beachtung findet. Mit den REALTALE-Stores setzen wir auf einedauerhaft zugängliche Plattform im B2C-Bereich, die Premiummarken einauf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Umfeld bietet", erklärt JensHeithecker, IFA Executive Director.Aus Herstellerperspektive ist REALTALE eine gute Ergänzung zumEinzelhandel und eine wirtschaftlichere und flexiblere Alternativezum eigenen Marken-Showroom. "Wir gehen davon aus, dass sich dergroße Teil der Hersteller keine eigenen Showrooms leisten will oderkann und sehen deshalb großes Potenzial in unserem Geschäftsmodell",erklärt Volland." Daher bieten wir auch das Konzept Shop-in-Shops.Hier sind die Marken und Produkte auf Zielgruppen der Handelspartnerabgestimmt, exklusiv inszeniert und die Stories daherkonzentrierter."Über REALTALEREALTALE Stores bieten ein kuratiertes Shoppingerlebnis in 1AVerkaufslagen sowie Shop-in-Shop-Lösungen im großflächigenFachhandel. In den Stores werden wechselnde Markenweltenverschiedener Lebensbereiche und dazu passende innovative Produkteperfekt in Szene gesetzt. Dabei stehen die erlebnisorientiertePräsentation, das Ausprobieren und eine fundierte Kundenberatung inWohlfühlatmosphäre im Vordergrund.Die REALTALE »Shop-in-Shop Lösungen« bieten das gleicheAusstellungs- und Verkaufskonzept allerdings als Verkaufsflächeintegriert im großflächigen Fachhandel. Hier werden ausschließlichzum jeweiligen Sortiment passende Produkte ausgestellt, um soKonsumenten zielgruppengerecht in unterschiedlichenFachhandelssegmenten anzusprechen.Durch unterschiedliche Maßnahmen und technische Lösungen werden anbeiden POS relevante Insights zum Informationsverhalten sowie denBedürfnissen und Meinungen der Konsumenten generiert. www.realtale.deÜber die Messe BerlinDie Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärkstenMessegesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet undveranstaltet jedes Jahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf derganzen Welt. Zu ihrem breiten Portfolio gehören die globalen Markenund Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUIT LOGISTICA und dieInternationale Grüne Woche, ebenso, wie Großkonferenzen undherausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am BrandenburgerTor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihreVeranstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungen
am Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedes
Jahr rund 30.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Damit fördert
und treibt die Messe Berlin die Entwicklung der Metropole Berlin.
Ziel ist, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchern
ein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulse
für den Einzelnen zu geben und faire Bedingungen für Jeden zu
gewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich im
Unternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the World.
www.messe-berlin.de