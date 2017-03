Hannover präsentiert: Produktion. Made In Germany Drei (FOTO)

Hannover (ots) -In den fünf Jahren seit der zweiten Ausgabe desMade-in-Germany-Ausstellungsformats in Hannover ist eine postdigitaleGeneration groß geworden, haben neue Netzwerke, Apps undDIY-Anleitungen die Kunst durchdrungen. In einer Kunstlandschaft miteiner nach wie vor international einzigartigen Institutionendichte(Kunstakademien und Kunsthochschulen, Kunstvereine und Museen) istdie deutsche Szene als Produktionsort sowie Dreh- und Angelpunktaktueller Debatten ein wichtiges Zentrum für die Gegenwartskunst.Die Künstlerinnen und Künstler der nunmehr dritten Ausgabe von"Made in Germany" (3. Juni - 3. September 2017) bilden zum einen dieIntensivierung der globalen Mobilität, zum anderen die zunehmendeglobale Vernetzung der Kunstszenen ab. Alle Künstlerinnen undKünstler haben Beziehungen zum Produktionsstandort Deutschland. Somitist »Produktion. Made in Germany Drei« Ausdruck der spezifischenBedingungen und Möglichkeiten in Deutschland, die prägend undeinzigartig im Sinne von Personen, Ausbildung, Produktionsstätten undnicht zuletzt Ausstellungsorten sind.Im Zentrum der Ausstellung stehen drei verschiedene Stränge,aufgrund derer die Künstlerauswahl stattgefunden hat. Zum einen wirdder Ausstellungsraum selbst als Produktionsort (1) begriffen.Desweiteren wurden künstlerische Positionen gesucht, die sichinhaltlich mit Produktionsprozessen befassen (2). Schließlich werdenexemplarisch künstlerische Produktionsweisen untersucht, die sich derkollektiven Autorenschaft verschrieben haben und somit denNetzwerkgedanken thematisieren. Darüber hinaus wird die Idee derAusbildung und Prägung innerhalb der deutschen Kunstlandschaft durchwiederum beispielhafte einzelne einflussreiche Figuren in derAusstellung zum Tragen kommen (3).Mit den Projektpartnern: Schauspiel Hannover, FestivalTheaterformen und KunstFestSpiele Herrenhausen wirken dieses JahrInstitutionen mit, deren Kernkompetenz zeitbasierte bzw.soundbasierte Projekte sind. Über performative Beiträge, die auch inder Ausstellung der Bildenden Kunst zum Tragen kommen, wird dasGenre-übergreifende Denken und Handeln nicht nur innerhalb derBildenden Kunst thematisiert, sondern auch bewusst derSchulterschluss mit den Kolleginnen und Kollegen der DarstellendenKünste sowie den KunstFestSpielen als Plattform zwischen Musik,Darstellung sowie Performance gesucht. In allen drei Projekten derPartnerinstitutionen werden spezifische geografische Orte mit Ihrerjeweiligen atmosphärischen, sozialen, kulturellen undwirtschaftlichen Einschreibungen erfahrbar.Das Crossover der Künste ist aufgrund der aktuellen technischen,wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen die Chance, dieKomplexität der Realität in künstlerischen Prozessen umfassend zureflektieren - ein Experiment, auf das sich alle Akteure desumfassenden Projektes "Produktion. Made in Germany Drei" gemeinsameinlassen. www.hannover.de/madeingermanyPressekontakt:Maike ScheunemannHannover Marketing und Tourismus GmbHTelefon: (0511) 1234 90 -26E-Mail: presse@hannover-marketing.deOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell