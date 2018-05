Hannover (ots) - "Hannover autofrei erobern!" zum zehnjährigenJubiläum am 3. Juni verwandelt sich die Innenstadt von 12 bis 18 Uhrwieder in eine 50.000 Quadratmeter große Partyzone. Dann heißt es:Vorfahrt für FußgängerInnen, RadlerInnen, SkaterInnen, Rolli- undLongboard-FahrerInnen. Auf neun verschiedenen Meilen und Plätzensowie fünf Bühnen zeigt das größte Umwelt- und Nachhaltigkeits-EventDeutschlands, dass Klimaschutz Spaß macht und Mobilität auch ohneAuto funktioniert.Insgesamt rund 220 AkteurInnen aus Initiativen, Verbänden,gemeinnützigen Organisationen, Unternehmen, Ehrenämtern, Verwaltungund dem Kulturbereich präsentieren ihre Ideen für den Klimaschutz,für mehr umweltfreundliche Mobilität, für nachhaltige Lebensstile undkulturelle Vielfalt. Für den ersten Juni-Sonntag rechnet die StadtHannover als Veranstalterin mit mehr als 100.000 BesucherInnen in derautofreien Innenstadt. Oberbürgermeister Stefan Schostok wird um 12Uhr auf der Hauptbühne am Aegi die Veranstaltung offiziell eröffnen."2008 fand der 'Autofreie Sonntag' in Hannover erstmals statt.Inzwischen ist dies eine bedeutende Veranstaltung. Mit dem'Autofreien Sonntag' zeigt die Landeshauptstadt, dass hierNachhaltigkeit gelebt wird. Wie in kaum einer anderen Stadt bringtHannover seine reichhaltige Beteiligungskultur bunt und vielfältigauf die Straße und wird von so vielen Menschen wahrgenommen.Klimaschutz geht uns alle an", betonte die Erste Stadträtin SabineTegtmeyer-Dette, in deren Wirtschafts- und Umweltdezernat derAutofreie Sonntag organisiert wird."Mein Dank gilt allen Beteiligten, die zum Gelingen des'Autofreien Sonntags' beitragen - den Umweltvereinen, Initiativen,Wirtschaftsunternehmen, sozialen Verbänden, Kulturschaffenden,Landwirtinnen und Landwirten, Gastronominnen und Gastronomen, denSportvereinen, den Vertreterinnen und Vertretern derGesundheitsbranche, der Verwaltungen aus Stadt und Region, den vielenehrenamtlich Tätigen, sowie den Sponsorinnen und Sponsoren, die unsschon seit zehn Jahren die Treue halten. Besonderer Dank gilt auchder Polizei, den beteiligten Behörden und Service-Einrichtungen sowiedem gesamten Autofrei-Organisationsteam, ohne die der 'AutofreieSonntag' sein zehnjähriges Jubiläum nicht feiern könnte."Neu bei dieser Veranstaltung ist "Autofrei - inklusiv": Um beim"Autofreien Sonntag" einen gleichberechtigten Zugang und eineungehinderte Teilnahme zu ermöglichen, wird die Veranstaltung Schrittfür Schritt barrierefrei gestaltet. Das zeigt sich etwa durchGebärden-DolmetscherInnen bei allen Bühnen-Talks sowie einerHöranlage für die Hauptbühne, einem Fahrdienst fürBehinderteneinrichtungen, 30 Sonder-Behindertenparkplätze an derCulemannstraße und Hildesheimer Straße sowie auf demHanns-Lilje-Platz, mobilen Standard-WCs für Menschen mitBehinderungen an allen sieben Standorten sowie einer großenbarrierefreien Toilette des Bereichs Selbsthilfe KörperbehinderterHannover und Umgebung e. V. (BSK Hannover) am Aegi. Neben einemFaltblatt in einfacher Sprache gibt es zudem Tipps zurbehindertengerechten Anreise und weiteren Service im Internet unterauf www.hannover-autofrei.de.Zahlreiche inklusive Bewegungsangebote bietet der Sport- undBreitensportbereich auf der FunSportMeile:- Forum Artikel 30 UN-BRK/Inklusion in Kultur, Freizeit und Sport inKooperation mit dem Behinderten-Sportverband Niedersachsen e. V.(BSN) und dem Niedersächsischen Fußballverband (NFV): Kennenlernender Vielfalt des Fußballs auch für blinde und amputierteSportlerInnen und der Sportart "Showdown" - eine Art Tischball fürblinde und sehbehinderte Menschen.- Torwandschießen beim Para-Eishockey Hannover: Eishockey ohneSchlittschuhe? Gibt es! Para-Eishockey ist die paralympische Form desEishockeys und wird im Schlitten gespielt. Probiert es aus undschießt auf die Torwand! Para-Eishockey ist seit 1996 in der RegionHannover beheimatet und mit 11 Meistertiteln der amtierendeRekordmeister dieser Sportart.- Sport & Spaß im Rollstuhl für Groß & Klein beim RSG Langenhagen 82e. V.: Ein Rollstuhl-Parcours lädt zum Mitmachen ein. Gelingt es,Pylone zu umfahren, eine Wippe und Matte zu überwinden? Darüberhinaus gibt es bei dem über 35 Jahre für den Rollstuhlsport aktivenVerein Informationen zu Breitensport-Sparten wie Badminton undBasketball, Elektro-Hockey, Selbstverteidigung und Schwimmen.- Sitzenbleiben erwünscht - bei Hannover United e. V.: Die Füchse ausHannover, Rollstuhlbasketball-Bundesligist und Finalist desDRS-Pokals 2018, leiten Interessierte an, sich selbst in denRollstuhl zu setzen und den Sport auszuprobieren. Aber auch die"Profis" zeigen ihr Können. - Rollstuhlparcours für alle bei derNaturfreundejugend und Rolli-Painting-Bike für Kreative bei derBürgerinitiative Umweltschutz e. V.Weitere Highlights auf den neun Meilen und Plätzen:Auf der HannoverMeile auf der nördlichen Georgstraße präsentiertsich die Verwaltung der Landeshauptstadt Hannover zusammen mit einerVielzahl von Verbänden und Vereinen für ein klimafreundliches, sozialgerechtes und kulturell vielfältiges Hannover. Der Fachbereich Umweltund Stadtgrün informiert über Elektromobilität, interessanteAustauschmöglichkeiten bieten etwa das Kulturhauptstadtbüro oder derVerein "Politik zum Anfassen". Zudem warten die Ratsparteien mitInfoständen, Mitmachaktionen und Unterhaltungsprogrammen für dieganze Familie auf.Der Bio-Platz Landwirtschaft an der Oper steht ganz im Zeichenregionaler Bio-Erzeugnisse. Bioland e. V. hat dazu ein buntesProgramm auf die Beine gestellt. Auf dem "Marktplatz der Region"präsentieren rund 20 LandwirtInnen und VerarbeiterInnen aus HannoversUmland ihre Arbeit und Produkte. Das Angebot reicht vom mobilenHühnerhaus über frisches Kräuter-Pesto bis hin zu leckerenBio-Backwaren.Auf der RegionsMeile wird der Rasen ausgerollt - Picknick imGrünen, mitten auf der Georgstraße! Rund um den Rasen gibt es - außerden Schafen als Klassiker - Informationen etwa zur Gartenregion oderdem Naturpark Steinhuder Meer. Warum das Hören so wichtig ist,erfahren BesucherInnen bei der Hörregion. Regionale Genüsse rundendas Angebot ab.Die Energie-Arena ist Diskussions- und Informationsplattform zuerneuerbaren Energien sowie nachhaltigem Bauen und Sanieren.Experimente, Probefahrten, Informationen zu Energiegenossenschaftenoder den Beteiligungsmöglichkeiten beim Stromnetzausbau und vielesmehr machen die Themen greif- und fühlbar. Informieren und begeisternfür positive Energie und Elektromobilität können BesucherInnen sicham Stand von enercity AG und dem enercity-Fonds proKlima, der amStand sein 20jähriges Jubiläum feiert.Die FunSportMeile zeigt, wie vielfältig Fortbewegung sein kann.Hier trifft sich eine junge Generation mit spannenden Innovationen,Aktionen und Sportarten für das urbane Lebensgefühl. SkaterInnen ausdem gesamten Bundesgebiet präsentieren in der Freestyle-Slalom-Showihr Können und treten in einem Wettkampf in den DisziplinenSpeed-Slalom und Battle-Slalom gegeneinander an. Neu in diesem Jahrist ein Boardercross-Parcours für die Longboard-FahrerInnen.Spektakuläre Bilder werden beim BMX- und MTB-Jump-Jam geboten. DieTrend- Sportarten der Headis, Jugger und Traceure sorgen den ganzenTag für Adrenalin und Spaß. Gesundheitschecks,Fahrradregistrierungen, Tipps zum Diebstahlschutz und zurVerkehrsinitiative "Gib mit acht!" runden das Programm ab. Auf derFahrradMeile zeigen sich die neuesten Fahrradmodelle und gibt es jedeMenge Informationen, Netzwerk- und Diskussionsmöglichkeiten sowiespannendes Entertainment. Die Verbände und Institutionen sowie diestädtische Initiative "Lust auf Fahrrad" werben mit ihren Konzeptenfür eine fahrradfreundliche Stadt. Kostenlose Fahrradüberprüfungen,Fahrradleasing, Probefahren mit SeniorInnen-Dreirädern oder mit einerFülle an Lastenradvarianten für den privaten oder gewerblichenBereich zeigen, wie vielfältig und kreativ die Fahrrad-Szene ist.Auf der Mobilitäts- und NahErholungsMeile präsentierenUrlaubsregionen aus Norddeutschland ihre schönsten, naturnahenDestinationen und wecken Reiselust bei Jung und Alt. Innerhalb desurbanen Raums werden Fortbewegungsmittel mit geringen Emissionenimmer notwendiger. Die ÜSTRA und GVH informieren über ihr Programmrund um emissionsfreien Stadtverkehr und bieten schon für dieKleinsten einen umweltfreundlichen Rutschauto-Parcours. NeueFortbewegungsmöglichkeiten wie Car-Sharing und E-Bikes können hierentdeckt und ausprobiert werden.Die AkteurInnen der LebensstilMeile zeigen nach dem Motto "wenigerist mehr", dass nachhaltige Lebensstile Freude bringen und was fürsAuge bieten können. Bewusstes Einkaufen, kreative Netzwerke, globaleVerantwortung und Tipps für einen gesunden Alltag sind hier wichtigeThemen. Die rund 20 Netzwerk-AkteurInnen des "Kultur des Wandels"präsentieren ihr NachbarschaftsLabor für KlimaKultur in ganzpersönlichem Ambiente. Konsumalternativen von Viva con Agua oderFoodsharing stehen gleichermaßen auf dem Programm wie innovativeKonzepte rund um Fair-Fashion. Zur spielerischen Integration vonSport und Bewegung in den Alltag verhilft der Stand derKaufmännischen Krankenkasse KKH.Auf der ArtistikZirkusMeile bespielen TrapezkünstlerInnen undStraßenmalerInnen, Clowns und Stelzenwesen, JongleurInnen undAkrobatInnen, SeiltänzerInnen und EinradfahrerInnenOpen-Air-Zirkusmanegen und verwandeln mit WalkActs und Showprogrammendie Straße in eine weite, bunte Bühne. An vielen Stationen, wie zumBeispiel beim Kinderwald Hannover, wird zum Ausprobieren undMitmachen eingeladen.Für 15.55 Uhr ist ein "Autofrei 2018 Freeze" mit möglichst vielenAkteurInnen über die ArtistikZirkusMeile verteilt geplant. "Freeze"ist ein Bild zum Greifen, ein Schnappschuss der sich lohnt.BühnenprogrammAuf den fünf Bühnen unterhalten insgesamt mehr als 30 Bands,Tanzgruppen und Poetry-SlamerInnen ihr Publikum.Auf der Hauptbühne am Aegi, präsentiert von der HannoverschenAllgemeinen Zeitung (HAZ) und moderiert von Jan Egge Sedelies,eröffnet Oberbürgermeister Stefan Schostok um 12 Uhr den AutofreienSonntag. Danach werden Diskussionen zu Umwelt-, Wirtschafts- undsozialen Themen geboten. Zudem können etwa die Artistik-Show von"Frau Dunkel & Friends" oder den sportlichen Darbietungen der Jugger-und Inlinehockey-SpielerInnen bewundert werden. Um 14 Uhr werden nacheinem Talk von enercity AG-Chefin Dr. Susanna Zapreva mit der ErstenStadträtin und Wirtschafts- und Umweltdezernentin SabineTegtmeyer-Dette die GewinnerInnen des Schulwettbewerbs "Ideen für dieEnergiewende" anlässlich 20 Jahre enercity-Fonds proKlima prämiert.Mitten im landwirtschaftlichen Geschehen befinden sich die Gäste ander Bio-Platz-Bühne an der Oper. BiolandwirtInnen aus der Regionberichten von ihrem Alltag, ein Spargelschälwettbewerb sowie einWorkshop mit der Gemüsekiste laden zum Mitmachen ein und dieBiobotschafterInnen warten mit einer Tombola auf.Für die passende Stimmung auf der Regionsbühne an der Georgstraße,moderiert von RADIO LEINEHERTZ 106.5, sorgen hannoversche Bands undGäste aus Berlin mit Indie, Soul und Blues, Jazz, PsychedelicPop-Rock, Reggae und Folk'n'Fusion-Rhythmen. Immer zur vollen Stundestehen Talkrunden zum Beispiel zu Verkehr und Klimaschutz auf demProgramm.An der Fahrradbühne am Friederikenplatz fahren die neustenSchwerlasträder und Lastenrad-Gespanne auf. Daneben diskutierenInitiativen die Verkehrskultur in Hannover. Wer selbst aktiv werdenmöchte, kann es um 16 Uhr beim Wettstreit um die schnellstenSchlauch-Wechsel mit dem Werkstattleiter von Zweiradcenter Stadlerund dem "Schrauber" vom Projekt "FahrradCheck" der BürgerinitiativeUmweltschutz e.V. aufnehmen. Entspannung und den Genuss einesliterarischen Sonntags bietet die "Langeleine Ruhe Oase". Um 17.45Uhr kommt die große Velogold-Lastenfahrradparade, mit der Band BrazzoBrazzone im Gepäck an der Fahrradbühne an.An der Lebensstilbühne können die Gäste bei chilliger Musikverweilen, rasanten Tanzdarbietungen und Poetry Slams Beifall zollen,die Diskussion "Selbst aktiv werden -Stadtentwicklung von unten"verfolgen und um 12.45 und 14.45 Uhr dem Bio-Spitzenkoch, Olivenbauerund Buchautor Jürgen Piquardt lauschen und dabei kleine Kostprobennaschen!Gastronomische GenüsseZum Autofrei-Jubiläum haben sich rund 35 sowohl bewährteGastronomInnen als auch neue BotschafterInnen des guten Geschmacksversammelt. Nahe jeder Bühne warten herzhafte, vegetarische, veganeund süße Köstlichkeiten - möglichst regional, bio und fair -, die dieBesucherInnen an besonders gestalteten Verweilmöglichkeiten verzehrenkönnen:- Sonnenliegen am "Aegi Beach",- Picknick im Grünen an der Bühne der Fahrrad- und RegionsMeile,- auf selbstgebauten Paletten-Sitzmöbeln am Alten Rathaus,- auf dem 50 Meter langen roten Sofa nahe dem Platz derWeltausstellung oder- im Bioland-Genuss-Garten an der Oper.SperrmaßnahmenWährend des Autofreien Sonntags am 3. Juni wird die Innenstadt inder Zeit von 7 bis 22 Uhr großräumig für den motorisierten Verkehrgesperrt. Es wird empfohlen, den Bereich großräumig zu umfahren. EinUmgehungsplan steht im Internet unter www.hannover-autofrei.de alsDownload bereit. Der Hauptbahnhof Hannover ist beidseitig anfahrbar.Die gesperrten Innenstraßen mit Aktionen sind das Leibnizufer, derFriederikenplatz, der Friedrichswall, der Aegidientorplatz, dieGeorg-, Oster-, Karmarsch-, Markt- sowie die Schmiedestraße bis zumParkhaus. Die Sperrungen gelten grundsätzlich für den gesamtenmotorisierten Verkehr. Ausnahmen wird nur Gästen mitSchwerbehinderten-Ausweis sowie Sonderdiensten wie mobilenPflegediensten, Wachdiensten und Technischen Diensten gewährt. Diesekönnen ausschließlich über die polizeilich kontrolliertenDurchlassstellen einfahren: Am Marstall/Burgstraße sowieCulemannstraße/Karmarschstraße/Leinstraße.Verkehrliche SonderregelungenAm Aegidientorplatz ist bereits ab 6 Uhr die Hildesheimer Straßestadtauswärts gesperrt. Das betrifft den Rechtsabbieger vomFriedrichswall sowie den Linksabbieger vom Aegidientorplatz in dieHildesheimer Straße.- Die Hildesheimer Straße ist ab Wilhelmstraße Richtung Aegi vollgesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Höltystraße. In derMarienstraße wird in Höhe Warmbüchenstraße umgeleitet. Busverkehrfindet in diesem Bereich nicht statt.- Die Schmiedestraße ist ab Marstall frei bis zum Parkhaus.- In der Burgstraße ist die Einbahnregelung aufgehoben.- Die Goethestraße ist zwischen Goetheplatz und Steintorvoraussichtlich vollständig gesperrt. Der Verkehr auf der Brühlstraßestadteinwärts wird in Höhe der Otto-Brenner-Straße entsprechendumgeleitet.Anreise mit öffentlichen VerkehrsmittelnMit ÜSTRA und GVH zum Sparpreis mobil: Am "Autofreien Sonntag"gelten EinzelTickets, SammelTickets und Kinder-EinzelTicketsinnerhalb der gewählten Zonen den ganzen Tag. Statt eines sonsterforderlichen TagesTickets genügt für die Fahrten an diesem Tag alsoein EinzelTicket.Weitere InformationenEine Telefon-Hotline unter (05 11) 1 68 - 4 26 06 ist am Freitag(1. Juni) von 13 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag (2./3.Juni) jeweils von 10 bis 18 Uhr erreichbar.Am zentralen Infostand in der Georgstraße/Ecke Windmühlenstraßesind alle Informationen zum "Autofreien Sonntag" erhältlich. ZuFundsachen und eventuell verloren gegangenen Kindern können dieHelferInnen im Hauptversorgungszelt vor dem Theater am Aegi befragtwerden. Mehr Informationen zum Programm, zu den Sperrungen undweiteren Service bietet das Internet unter www.hannover-autofrei.de.Zudem liegen das Programmheft sowie ein in einfacher Spracheverfasster Flyer in den städtischen Freizeitheimen, Bibliotheken undBürgerämtern sowie in den Gemeinden der Region aus. Pressekontakt:Dennis DixLandeshauptstadt HannoverPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. (05 11) 1 68 - 4 60 40E-Mail: dennis.dix@hannover-stadt.de