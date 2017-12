Hannover Rückversicherung: Gewinn von über 1 Mrd € in 2017?

Liebe Leser,

die HaRü ist mit dem Ergebnis des 1. Halbjahres auf gutem Weg, einen Gewinn für 2017 von über 1 Mrd € zu erreichen. Beide Sparten sowie ein ausgesprochen gutes Kapitalanlageergebnis haben zu dem erfreulichen Gewinn beigetragen. Die Bruttoprämien stiegen um 8,6% auf rund 9 Mrd €; währungskursbereinigt hätte das Wachstum 8,7% betragen. Das operative Ergebnis (EBIT) betrug 799,4 Mio € und lag damit 7% über dem Vorjahreswert.

Die Personen-Rückversicherung entwickelte sich nicht zufriedenstellend

Ausschlaggebend hierfür waren die guten Ergebnisse in der Schaden-Rückversicherung und bei den Kapitalanlagen. Der Gewinn stieg um 9,6% auf 535 Mio €. Die Bedingungen in der Schaden-Rückversicherung sind unverändert wettbewerbsintensiv. Ein Überangebot an Rückversicherung sorgte für Druck auf die Preise. Die HaRü profitierte hier jedoch von ihrer selektiven und margenorientierten Zeichnungspolitik. Die Bruttoprämie stieg um 17,3% auf 5,4 Mrd €.

Nachdem die Belastungen aus Großschäden im 1. Quartal leicht unter den Erwartungen blieben, war das zweite gänzlich großschadenfrei. Insgesamt belief sich die Summe aus Großschadenereignissen auf nur 122,9 Mio €. Die kombinierte Schaden-/Kostenquote erhöhte sich durch das starke Wachstum in der strukturierten Rückversicherung leicht auf 96,5%. Die Personen-Rückversicherung entwickelte sich nicht zufriedenstellend. Nach einem soliden 1. Quartal blieb das 2. Quartal hinter den Erwartungen zurück. Die Bruttoprämie ging um 2,4% zurück.

