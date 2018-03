Hannover Rückversicherung Aktie: Optimistischer Ausblich auf 2018!

Liebe Leser,

das Ergebnis der HaRü war in den ersten 9 Monaten 2017 von einem überdurchschnittlich hohen Großschadensaufkommen geprägt. So blieb der Gewinn mit 548,9 Mio € knapp 30% unter dem Vorjahreswert. Positiv auf das Ergebnis wirkte der Verkauf des Portfolios börsennotierter Aktien. Das hierdurch freigesetzte Kapital will die HaRü für die sich bietenden Geschäftsgelegenheiten nutzen. Die gebuchte Bruttoprämie erhöhte sich um ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.