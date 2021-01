Bei Hannover Rück fliegt heute der Deckel weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt Hannover Rück den heutigen Handelstag. Schließlich hüpft der Kurs satte rund zwei Prozent nach oben. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 136,60 EUR. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2021!

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund null Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 136,80 EUR. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Von dieser Warte aus sind nämlich fallende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 139,77 EUR verläuft. Allerdings verlieren die langfristigen Abwärtstrends durch den heutigen Tag kräftig an Fahrt.

Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.