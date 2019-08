Hannover Rück bestätigt Prognose in Q2 2019 – CFO Vogel: „Wenn alles so bleibt, wie es ist, ist eine Erhöhung denkbar“

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Hannover Rück zeigt in Q2 2019 ein Gewinnplus: 662,5 Mio. Euro, Plus 19,3 %. Ihre Prognose für das Gesamtjahr liegt bei 1,1 Mrd. Euro, also mehr als die Hälfte ist schon drin und hinzu kommt noch ein Einmaleffekt aus der Beteiligung an der Viridium Gruppe in Höhe von 100 Mio. Euro. Die Prognose wurde bestätigt. Sollte die nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



