Hannover Rück beruft Silke Sehm zur Nachfolgerin des verstorben Vorstands Gräber

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit viertgrößte Rückversicherer Hannover Rück hat eine Nachfolgerin für das verstorbene Vorstandsmitglied Jürgen Gräber gefunden.



Silke Sehm verantworte in der Schaden-Rückversicherung künftig die Bereiche strukturierte Rückversicherung, verbriefte Versicherungsrisiken wie Katastophenanleihen, die französischsprachigen und nordischen Länder Europas, Zentral- und Osteuropa sowie das Naturkatastrophengeschäft, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Hannover mit.

Die 50-Jährige hatte bisher das strukturierte Rückversicherungsgeschäft des Konzerns geleitet. "Mit Silke Sehm komplettiert eine Kollegin aus den eigenen Reihen und mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung unseren Vorstand", sagte Vorstandschef Ulrich Wallin. Ihr Vorgänger Gräber war im November überraschend im Alter von 62 Jahren gestorben. Die Hannover Rück will an diesem Donnerstag ihre Jahresbilanz für 2018 vorlegen./stw/nas