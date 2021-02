Hannover Rück: Vergessene Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Hannover Rück hat jüngst ihren überzeugenden Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt. So geht Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz von einem positiven Trend aus. Damit stellt der Konzern einen Überschuss in Höhe von 1,15 bis 1,25 Milliarden Euro in Aussicht.

Die Preissteigerungen bei den Erstversicherern würden sich auch in den Einnahmen des Rückversicherers niederschlagen. Wenn auch schrittweise. Für 2020 wird eine Basisdividende von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



