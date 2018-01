Hannover Rueck, K&S und Aareal Bank: Aktuelle Trendsignale

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Der MDAX notiert aktuell (Stand 08:02 Uhr) mit 27118.4 Punkten nahezu unverändert (0%).

Der Umfang der Anleger-Diskussionen im MDAX liegt derzeit bei 133 Prozent (leicht erhöht), die Stimmung ist leicht positiv. Welche Werte stehen aktuell im Fokus und welche Trends lassen sich für diese erkennen?

Am ausgiebigsten unterhalten sich die Anleger derzeit über Hannover Rueck, K&S und Aareal Bank. Das hat eine Echtzeit-Stimmungsanalyse der wichtigsten deutschen Online-Foren ergeben.

Den Auftakt macht heute Hannover Rueck: Am vergangenen Handelstag wurde im Internet in düsterer Stimmung über Hannover Rueck diskutiert, was die Echtzeit Trendsignal-KI dazu veranlasste, der Aktie ein 'Bearish'-Signal zuzuordnen (erwartete Intraday-Veränderung: -0.7 Prozent, Trefferquote ähnlicher Signale in der Vergangenheit: 61.8 Prozent). Für Hannover Rueck liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 135 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 108.1 EUR nahezu unverändert (0%).

Nun zu K&S. Für K&S liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 93 Prozent. Die Trendsignal-KI hat erkannt, dass am vergangenen Handelstag in Online Communities mehrfach sehr positiv über K&S gesprochen wurde. Beim Abgleich mit historischen Signalmustern wurde eine starke Ähnlichkeit festgestellt, somit liegt hier ein klares 'Bullish'-Signal vor (Intraday-Prognose: +1 Prozent, Trefferquote in der Vergangenheit: 66.3 Prozent). Die Aktie notiert vorbörslich mit 22.07 EUR nahezu unverändert (0%).

Und schließlich Aareal Bank: Der Trendsignal-Algorithmus erkannte, dass während der vergangenen 24 Stunden mehrfach sehr negativ über Aareal Bank gesprochen wurde. Dieses Stimmungsmuster führte zu einem 'Bearish'-Signal für das Unternehmen (Prognose Intraday: -0.9 Prozent). Dem Signal liegt eine Trefferquote von 73.7 Prozent zugrunde, welche aus dem Vergleich ähnlicher Stimmungsmuster abgeleitet ist. Für Aareal Bank liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 0 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 39.61 EUR nahezu unverändert (0%).

Ein Beitrag von Sentiment Investor.