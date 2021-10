Hannover Rück: Mit der Dividende auf den Spuren der Münchener Rück?

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Aktien der Münchener Rück (WKN: 843002) und der Hannover Rück (WKN: 840221) besitzen natürlich Gemeinsamkeiten. Neben einer Dividende ist es vor allem das operative und strategische Fundament. Beide deutsche Konzerne sind schließlich im Versicherungs- und vor allem im Rückversicherungssegment aktiv.

Allerdings könnte sich eine noch deutlichere Gemeinsamkeit zwischen den Aktien ergeben: Die Hannover Rück könnte dabei in Zukunft auf den Spuren der Münchener Rück wandeln. Vor allem mit Blick auf die Dividende! Riskieren wir einen Blick auf spannende Pläne und die neue Ausgangslage, die Foolishe Investoren kennen sollten.

Hannover Rück: Eine Dividende wie bei der Münchener Rück?

Foolishe Investoren kennen inzwischen natürlich die Dividendenqualität der Münchener Rück. Der DAX-Rückversicherer zahlt seit dem Jahre 1969 eine stets zumindest auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres gehaltene Ausschüttungssumme je Aktie an die Investoren aus. Das ist eine bemerkenswerte, historisch starke Historie, die Crashs, Korrekturen und im Versicherungsmarkt schwierige Geschäftsjahre kompensieren konnte.

Möglicherweise will die Hannover Rück jetzt mit etwas Ähnlichem starten. So spricht das Management davon, dass in Zukunft die ausgeschüttete reguläre Dividende jeweils mindestens auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden soll. Hinzu kam häufig jedoch noch eine Sonderdividende, die eine variable Komponente bleiben könnte.

In diesem Jahr schüttete das Management der Hannover Rück eine reguläre Dividende in Höhe von 4,50 Euro je Aktie an die Investoren aus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 151,00 Euro läge die Dividendenrendite damit bei mindestens 2,98 %. Definitiv ein spannender Wert. Aber einer, der unter dem Wert der Münchener Rück mit derzeit 4,1 % liegt. Insofern können wir sagen, dass die Aktie zwar möglicherweise auf einem Weg in diese Richtung ist, aber es bis zum Erreichen sowohl quantitativ als auch qualitativ noch ein langer Weg ist.

Für mich: Nur ein Rückversicherer!

Mit Blick auf die Dividende kommt mir daher im Moment auch weiterhin nur ein Rückversicherer ins Depot: die Münchener Rück. Die Historie des DAX-Rückversicherers ist stark und die Ausschüttungen sind in soliden Geschäftsjahren überaus nachhaltig und moderat vom Ausschüttungsverhältnis her. Eine starke Basis, auch mit Blick auf die über 4 % Dividendenrendite.

Trotzdem könnte die Aktie der Hannover Rück an dieser Stelle natürlich nachlegen. Wenn der Rückversicherer ebenfalls eine starke Historie etabliert, könnte das vielleicht zu ein wenig Konkurrenz für den DAX-Konzern führen. Wobei mit der Sonderdividende auch in Zukunft eine variable Komponente vorhanden sein könnte, die schwierig zu kalkulieren ist. Und deren Aussetzen auch einer Kürzung der absolut ausgezahlten Dividende je Aktie entsprechen könnte. Vielleicht ist das ein Nachteil, den man als Einkommensinvestor weiterhin würdigen sollte.

Der Artikel Hannover Rück: Mit der Dividende auf den Spuren der Münchener Rück? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

