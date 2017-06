Hannover Rück: Darauf kommt es jetzt an!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Hannover Rück musste in den vergangenen vier Wochen insgesamt 9 % Minus hinnehmen. Die Abwärtsfahrt wurde jedoch in den zurückliegenden 14 Tagen gebremst, sodass technische Analysten einen möglichen Turnaround vermuten. Da dies noch oberhalb von 100 Euro geschehe würde, halten auch charttechnische Experten ein Kurs-Comeback für möglich. Kursziel wäre demnach ein altes Top in Höhe von 115,65 Euro, bei dem die Aktie am 9. Mai das bisher gültige Allzeithoch erreicht hatte. Das würde einem Kurs-Potenzial von 9,6 % entsprechen. Allerdings sind fundamental orientierte Analysten aktuell mit einer „Kaufquote“ von nur 5 % deutlich skeptischer. 70 % wollen den Wert „Halten“, 25 % empfehlen die Aktie zu „Verkaufen“.

Hannover Rück: Aufwärtstrend noch intakt

Technische Analysten indes verweisen darauf, dass die Aktie aus Sicht der langfristigen Trendanalyse noch im Hausse-Modus notiert. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den GD200 2 %. Dies ist zwar nicht allzu viel, aber immerhin biete sich so die Chance auf eine Erholung, gemäß der technischen Analyse. Charttechnischen Experten zufolge verläuft aktuell eine Unterstützung bei 105 Euro. Vor diesem Hintergrund könnte sich schon bald eine Entscheidung über den weiteren Trendverlauf anbahnen.

Das heißt: Hannover Rück wird zwar derzeit mit Warnungen über neue Sturmschäden konfrontiert. Tatsächlich aber machen die nächsten Handelssitzungen den Unterschied zwischen Auf- und Abwärtstrend aus.

Die Aktie ist im neutralen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.