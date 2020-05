Hannover Rück-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Aktie der Hannover Rück hat zum Auftakt in die neue Woche wieder zulegen können. Am Montag verbesserte sich der Kurs in einem freundlichen Marktumfeld um 3,46 Prozent, am Dienstag ging es um weitere 0,66 Prozent aufwärts. Damit nähert sich die Aktie einer ersten Widerstandszone bei 140 Euro. Eine weitere charttechnische Hürde befindet sich auf Höhe der 150-Euro-Marke. Sie konnte seit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



