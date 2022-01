Hannover Rueck Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Der Kurs der Aktie Hannover Rueck steht am 14.01.2022, 04:50 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 177.9 EUR. Der Titel wird der Branche "Rückversicherung" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Hannover Rueck entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hannover Rueck. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 1 "Buy"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Hannover Rueck weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,61 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Versicherung") von 15,35 %. Mit einer Differenz von lediglich 12,74 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hannover Rueck verläuft aktuell bei 153,7 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 177,9 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +15,74 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 163,79 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Hannover Rueck-Aktie der aktuellen Differenz von +8,61 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

