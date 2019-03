Hannover Messe: German Bionic präsentiert erstes Roboter-Exoskelett für das industrielle IoT (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Augsburg (ots) -- Technologieführer stellt dritte Generation des ErfolgsmodellsCray X vor- Cloud-Plattform German Bionic IO verbindet Exoskelette mit derSmart Factory und ermöglicht KI-FunktionalitätDer Robotik-Spezialist German Bionic präsentiert auf der HannoverMesse das erste vernetzte Roboter-Exoskelett für den Einsatz imindustriellen Internet der Dinge (IIoT). Die neuartigeCloud-Plattform German Bionic IO verbindet die dritte Generation deserfolgreichen Exoskeletts Cray X mit gängigen Enterprise-Lösungen undvernetzten Fertigungssystemen und ermöglicht so die vollständigeIntegration in Smart Factory- und Industrie 4.0-Umgebungen. NebenCloud-Services wie drahtlosen Software Updates (OTA) und vorbeugenderWartung sorgt German Bionic IO für die ständige Optimierung desintelligenten Steuerungssystems durch maschinelles Lernen und legtdie datenwissenschaftliche Grundlage für nächsten Entwicklungsstufender Bionik."German Bionic IO ist derzeit die weltweit führende industrielleIoT-Suite für Exoskelette", sagt Armin G. Schmidt, CEO von GermanBionic. "Neben einer nahtlosen Anbindung an die Smart Factory und derBereitstellung aller relevanten Cloud-Services legen wir mit GermanBionic IO die datenwissenschaftliche Grundlage für KI-Anwendungen unddie nächste Stufe der Bionik - immer mit dem Ziel, die Gesundheit derNutzer und die Arbeitsproduktivität zu verbessern.", sagt Armin G.Schmidt, CEO von German Bionic.German Bionic IO: Industrie-IoT-Suite für ExoskeletteDie neuartige Cloud-Plattform German Bionic IO verbindet diederzeit robusteste Exoskelett-Hardware mit neuesterIndustrie-IoT-Technologie und ermöglicht so die nahtlose Integrationin Smart Factory- und Industrie 4.0-Umgebungen. Neben drahtlosenSoftware Updates (OTA) und vorbeugender Wartung, hält das Systemständig aktualisierte System-KPIs vor, die in individuellkonfigurierbaren Dashboards abrufbar sind. SpezifischeNutzeranforderungen, wie beispielsweise Identifikations-Managementoder Lokalisierungen, werden über German Bionic IO Apps bedient."Die Entwicklung der Plattform German Bionic IO wurde von eineminterdisziplinären Wissenschafts-Team begleitet und voninternationalen IoT-Experten umgesetzt. Neben der Weiterentwicklungdes Cray X werden im nächsten Schritt unabhängige Forschungsinstituteeingeladen, auf der Plattform mit den aggregierten Daten eigeneForschungsprojekte zu betreiben, um die wissenschaftlichen Grundlagenfür die nächsten Entwicklungsstufen der Bionik zu legen.", sagt Prof.Dr. med. Herbert Schuster, Mitglied des wissenschaftlichen Beiratsdes Verbands der Exoskelett-Industrie (VDEI e.V.).Dritte Generation des Cray X: Herausragendes ergonomischesIndustrie-DesignAuf den ersten Blick besticht die dritte Generation des GermanBionic Cray X, dem ersten in Europa entwickelten und produziertenRoboter-Exoskelett, sofort durch ein herausragendes ergonomischesIndustrie-Design. Neben einem neuen höhenverstellbaren Tragesystemund der minimierten Carbon-Verkleidung fällt vor allem dasintegrierte Steuerungs-Display ins Auge. Hierüber lassen sich direktam Gerät benutzerdefinierte Einstellungen für Unterstützungsleistung,Empfindlichkeit und Reaktionszeit vornehmen. Darüber hinaus bildet esdie interaktive Schnittstelle zwischen Nutzer und SmartFactory-Umgebungen.Das Cray X wurde bereits für den Hermes Award 2018 nominiert undmit dem Land der Ideen- und dem Automatica-Award 2018 ausgezeichnet.German Bionic auf der Hannover Messe 2019Auf der weltweit größten Investitionsgütermesse, die in diesemJahr vom 1.-5. April 2019 stattfindet, ist German Bionic mit einemeigenen Messestand in Halle 17 / Stand F04 vertreten. IndividuelleProduktdemonstrationen sind nach vorheriger Absprache möglich.Über German BionicGerman Bionic, mit Standorten in Augsburg, Berlin und Tokio istder erste deutsche Hersteller, der Exoskelette für den Einsatz in derindustriellen Produktion entwickelt und fertigt. Exo- oderAußenskelette sind Mensch-Maschinen-Systeme, die menschlicheIntelligenz mit maschineller Kraft kombinieren, indem sie dieBewegungen des Trägers unterstützen oder verstärken. Das Team vonGerman Bionic setzt sich zudem für die Erforschung der Rolle desMenschen in der Industrie 4.0 ein. Mehr Informationen über dasUnternehmen, die Produkte und Köpfe dahinter finden sich hier:www.germanbionic.com.Pressebilder: https://www.germanbionic.com/about/#presseUpdates per Twitter via https://twitter.com/germanbionicPressekontakt:Eric EitelTelefon: +49 (0)175 167 08 91E-Mail: ee@germanbionic.comHome: www.germanbionic.comTwitter: @germanbionicOriginal-Content von: GBS German Bionic Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell