Hannover Messe 2018: ENTRADE AG stellt leistungsstarkes Klein-Kraftwerk betrieben mit biogenen Reststoffen vor

Düsseldorf (ots) - Hohe Anlagenflexibilität: Modulare Kraftwerkevon 25 kW bis zu 5 MW elektrischer LeistungDie ENTRADE Energiesysteme AG stellt auf der diesjährigen HannoverMesse ein weiteres Modell des selbst entwickelten Kraftwerks aufBasis biogener Reststoffe vor. Aktuell stehen zwei Varianten miteiner elektrischen Leistung von 25 kW (E3) bzw. 50 kW (E4) zurVerfügung. Diese können als modulare Bausteine zu größeren Einheitenverbunden werden, sodass Kraftwerksanlagen mit bis zu 5 MW entstehen.Das E3 und das neue, leistungsstärkere E4-Kleinkraftwerk basierenauf jahrelanger Forschung und Entwicklung, die durch zahlreichePatente geschützt sind. Sie erzeugen in einem Hochtemperaturreaktoraus bisher ungenutzten biogenen Reststoffen ein hochwertigesSynthesegas, das einen Verbrennungsmotor antreibt und Strom sowieWärme bzw. bei Bedarf auch Kälte liefert.Kraftwerk kann innerhalb von zwei Tagen den Betrieb aufnehmenEs ist weltweit das erste modulare, seriengefertigte, patentierte,vollautomatische Biomasse-Kraftwerk zur netzgebundenen undnetzunabhängigen Stromerzeugung. Jedes einzelne Kleinkraftwerk (E4)hat eine Generatorleistung von 50 kWel sowie eine Nennwärmeleistungvon 120 kWth und kann schlüsselfertig innerhalb von 48 Stunden inBetrieb genommen werden. Mit dieser Leistung können rund 50 Haushaltemit Strom und Wärme versorgt werden.Die einzelnen Anlagenmodule sind mit den Maßen von 186 cm Länge,156 cm Breite und einer Höhe von nur zwei Metern besonders kompaktund können weltweit sogar per Luftfracht verschickt werden. Derelektrische Strom ist gegenüber anderen konventionellen odererneuerbaren Stromquellen auch ohne EEG wettbewerbsfähig und kann vorOrt im Inselbetrieb genutzt oder ins öffentliche Netz eingespeistwerden. Die Abwärme dient zu Heizzwecken oder kann in Kältetransformiert werden. Das Besondere: Die einzelnen Kleinkraftwerkekönnen zu größeren Einheiten verbunden werden, sodassKraftwerksanlagen mit bis zu 5 MW entstehen. Insgesamt wurden in denletzten 18 Monaten weltweit in neun Ländern bereits über 150 Anlagenprojektiert bzw. in Betrieb genommen. Ein weiterer Schwerpunkt derENTRADE AG liegt darin, verschiedene erneuerbare Energien wiePhotovoltaik, Windkraft und Biogas zu einem Hybrid-Grid zukombinieren und zu einer Kraftwerkseinheit zu verbinden. Hierbeiwerden die Vorteile der jeweiligen Technologien optimal genutzt, umdie Synergieeffekte auszuschöpfen.Viele Vorteile gegenüber konventionellen KraftwerkenGegenüber konventionellen Kraftwerken zeichnen sich das E3 und dasE4 durch zahlreiche Vorteile aus:- Flexible Anlagengrößen in jeweiligen Leistungsschritten von 25kW elektrisch.- Als Brennstoff dienen biogene Reststoffe, wodurch dieStromerzeugung besonders nachhaltig ist.- Auch im kleinen Leistungsbereich haben die Module einen sehrhohen Wirkungsgrad von über 85 Prozent.- Die Kleinkraftwerke lassen sich dezentral dort errichten, wo dieEnergie benötigt wird oder die Reststoffe vorhanden sind.- Sie brauchen keine langen Genehmigungsverfahren und können somitbinnen 48 Stunden ans Netz gehen.- Aufgrund der modularen Bauweise besteht eine hoheAusfallsicherheit sowie eine geringe Wartungsintensität.- Es lässt sich mit weiteren regenerativen Energiequellen wieWind- und Solarenergie zu einem Hybrid-Grid zusammenschließen,wobei das Biomasse-Kraftwerk die Grundlast liefert und somit dieFluktuation anderer Energiequellen ausgleichen kann.- Die Kleinkraftwerke liegen preislich unter den üblichen Kostenfür den Kraftwerksbau.Vorstand Julien Uhlig und Mitarbeiter der ENTRADE EnergiesystemeAG stehen auf der Hannover Messe vom 23. bis 27. April 2018 auf demGemeinschaftsstand des Landes NRW in Halle 27 / Stand F73 zurVerfügung. Weitere Informationen unter www.entrade.deKontakt:ENTRADE Energiesysteme AGBerliner Allee 4240212 DüsseldorfTel.: +49 (0)211 24 79 23 50Pressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Straße 19050937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: ENTRADE Energiesysteme AG, übermittelt durch news aktuell